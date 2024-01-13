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13 января 2024, 05:35 | Обновлено 13 января 2024, 06:19
161
0

Швеция под сильным дождем обыграла Эстонию в товарищеском матче

Кувейт перед стартом Кубка Азии потерпел поражение от Ливии

13 января 2024, 05:35 | Обновлено 13 января 2024, 06:19
161
0
Швеция под сильным дождем обыграла Эстонию в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 января Швеция обыграла Эстонию в товарищеском матче (2:1).

Спарринг прошел в кипрском городе Пафос в условия сильного дождя.

Кувейт, не попавший на Кубок Азии, потерпел поражение от Ливии (1:3).

Товарищеские матчи, 12 января

Ливия – Кувейт – 3:1

Голы: Аль-Худжа, 20, 30, Сале, 90 – Аль-Харби, 78

Швеция – Эстония – 2:1

Голы: Нанаси, 30, Телин, 53 – Палуметс, 19

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Источник Sport.ua
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