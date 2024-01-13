Чемпионат Европы13 января 2024, 05:35 | Обновлено 13 января 2024, 06:19
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Швеция под сильным дождем обыграла Эстонию в товарищеском матче
Кувейт перед стартом Кубка Азии потерпел поражение от Ливии
13 января 2024, 05:35 | Обновлено 13 января 2024, 06:19
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Вечером 12 января Швеция обыграла Эстонию в товарищеском матче (2:1).
Спарринг прошел в кипрском городе Пафос в условия сильного дождя.
Кувейт, не попавший на Кубок Азии, потерпел поражение от Ливии (1:3).
Товарищеские матчи, 12 января
Ливия – Кувейт – 3:1
Голы: Аль-Худжа, 20, 30, Сале, 90 – Аль-Харби, 78
Швеция – Эстония – 2:1
Голы: Нанаси, 30, Телин, 53 – Палуметс, 19
Sebastian Nanasi gör 1-1!— Talangkollen (@talangkollen) January 12, 2024
🎥 | @Sajdlik667 pic.twitter.com/xri1fFUalJ
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