Шушняра в Одессе? Черноморец просматривает форварда, игравшего на Мальте
Словенский нападающий является воспитанником итальянской «Аталанты»
Одесский «Черноморец» просматривает форварда, который последние четыре месяца играл на Мальте.
Словенский нападающий Лука Шушняра является воспитанником итальянской «Аталанты», где играл за команду U-19 в 2014–16 годах.
С тех пор словенец успел сменить около 10 команд: Доб (Словения), Крань (Словения), Целе (Словения), Мура (Словения), Шамбли (Франция), Висла Плоцк (Польша), Копер (Словения), Табор Сежана (Словения), Шибеник (Хорватия).
Последние 4 месяца 26-летний футболист провел на Мальте в «Валетте» (7 матчей без забитых голов).
Контракт игрока с Черноморцем еще не подписан. Тренерский штаб Романа Григорчука оценивает потенциального новичка. 12 января Шушняра сыграл в контрольном матче против румынского «Петролула» (1:0).
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