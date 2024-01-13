Шушняра в Одессе? Черноморец просматривает форварда, игравшего на Мальте

Одесский «Черноморец» просматривает форварда, который последние четыре месяца играл на Мальте.

Словенский нападающий Лука Шушняра является воспитанником итальянской «Аталанты», где играл за команду U-19 в 2014–16 годах.

С тех пор словенец успел сменить около 10 команд: Доб (Словения), Крань (Словения), Целе (Словения), Мура (Словения), Шамбли (Франция), Висла Плоцк (Польша), Копер (Словения), Табор Сежана (Словения), Шибеник (Хорватия).

Последние 4 месяца 26-летний футболист провел на Мальте в «Валетте» (7 матчей без забитых голов).

Контракт игрока с Черноморцем еще не подписан. Тренерский штаб Романа Григорчука оценивает потенциального новичка. 12 января Шушняра сыграл в контрольном матче против румынского «Петролула» (1:0).