В 1/8 финала Кубка Испании выступят 14 команд Ла Лиги, 1 клуб Сегунды (Тенерифе) и 1 коллектив из 3-го дивизиона (Унионистас).

Игроки команды Унионистас из Саламанки сотворили сенсацию в 1/16 финала, выбив из турнира Вильярреал (1:1, пен. 7:6).

Этот матч прерывался из-за сбоя системы освещения на стадионе и был доигран на следующий день.

Во время жеребьевки игроки команды Унионистас прыгали на радостях, когда узнали, что им в соперники досталась каталонская Барселона.

Матч 1/8 финала между командами Унионистас и Барселона пройдет 18 января в Саламанке.

Кубок Испании. Пары 1/8 финала. 16–18 января

ВИДЕО. Как радовался клуб 3-го дивизиона, когда в соперники досталась Барса