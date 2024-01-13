ВИДЕО. Как радовался клуб 3-го дивизиона, когда в соперники досталась Барса
В 1/8 финала Кубка Испании Унионистас сыграет против каталонского клуба
В 1/8 финала Кубка Испании выступят 14 команд Ла Лиги, 1 клуб Сегунды (Тенерифе) и 1 коллектив из 3-го дивизиона (Унионистас).
Игроки команды Унионистас из Саламанки сотворили сенсацию в 1/16 финала, выбив из турнира Вильярреал (1:1, пен. 7:6).
Этот матч прерывался из-за сбоя системы освещения на стадионе и был доигран на следующий день.
Во время жеребьевки игроки команды Унионистас прыгали на радостях, когда узнали, что им в соперники досталась каталонская Барселона.
Матч 1/8 финала между командами Унионистас и Барселона пройдет 18 января в Саламанке.
Кубок Испании. Пары 1/8 финала. 16–18 января
ВИДЕО. Как радовался клуб 3-го дивизиона, когда в соперники досталась Барса
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