ВЕРНИДУБ: «Кривбасс никогда не работал и не будет работать с арбитрами»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о планах на вторую часть сезона УПЛ.

– Некоторые журналисты говорят, что Кривбассу, возможно, будут симпатизировать судьи в борьбе за чемпионство. Что можете сказать в ответ?

– Ну давайте посмотрим! За 17 туров много нам симпатизировали? А если речь о втором круге, то он, видимо, что-то знает. Пусть откроет этот секрет и мне, потому что стало очень интересно. А у меня второй ответ есть на это. И я знаю, какие клубы сейчас включатся и действительно будут работать с судьями. Думаю, я больше угадаю, какие это клубы будут, чем он.

Кривбасс играет в то, что он может и то, что умеет. Клуб никогда не работал и не будет работать с арбитрами. Игра и тогда интереснее, когда рефери не помогают, а судят то, что есть. Если оно есть, то оно есть. Если его нет, то и не надо это придумывать.

– Вы смогли потеснить Владимира Шарана в списке тренеров, которые провели больше всего матчи в истории УПЛ. У вас уже 266 матчей за Зарю и Кривбасс. Вы 8-й в общем рейтинге. Это повод для гордости?

– Да чем тут гордиться? Это классно, но для меня это не повод гордиться. Вы же знаете, что сегодня ты тренер, а завтра ты уже без работы. Поэтому что-то на это отвечать трудно. Я рад, что у меня есть возможность на сегодняшний день работать с командой Премьер-лиги. Это классно, я этим доволен. Пусть так и в дальнейшем будет, а там жизнь покажет.

– Всеукраинское объединение тренеров по футболу определилось с лучшим тренером УПЛ по итогам 2023 года – награду получил Юрий Вернидуб. Чувствуете себя самым успешным тренером сейчас?

– Я бы сказал, что это награда не моя, а всего моего тренерского штаба, клуба Кривбасс и моих ребят. Эта заслуга приятна, и этим я горжусь, но не более того. Потому что я понимаю, сколько мы с коллегами выделили на это времени и сколько над этим работали. Плюс ребята хорошо все понимают и выполняют на поле, и они дали мне возможность получить это звание. Поэтому, в первую очередь, спасибо всему клубу Кривбасс, начиная от простых работников и заканчивая руководителями. Мои футболисты – профессионалы, как и мой тренерский штаб. Мы этого достигли вместе.