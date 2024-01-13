Марсель, соперник Шахтера, упустил победу со Страсбургом. Соболь – в запасе

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Марсель» на домашнем «Велодроме» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1).

Уже на 3-й минуте Самюэль Жиго вывел хозяев поля вперед, однако гости отыгрались в конце матча.

Спасителем для «Страсбурга» стал 20-летний Жереми Себа, который на 90+1 минуте забил первый гол в профи-карьере.

Украинский защитник команды гостей Эдуард Соболь весь матч провел на скамейке запасных.

«Марсель», который является соперником «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы, набрал 28 очков и вошел в топ-5 Лиги 1. «Страсбург» занимает 9-е место в турнирной таблице (24 пункта).

Лига 1. 18-й тур, 12 января

Марсель – Страсбург – 1:1

Голы: Жиго, 3 – Себа, 90+1

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