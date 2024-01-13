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Чемпионат Испании
Севилья
12.01.2024 22:00 – FT 2 : 3
Алавес
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Испания
13 января 2024, 00:12 | Обновлено 13 января 2024, 00:38
175
0

Сезон провален. Севилья отыграла два мяча у Алавеса, но в итоге уступила

Некогда грозная «Севилья» идет только на 16-й позиции, в шаге от зоны вылета

13 января 2024, 00:12 | Обновлено 13 января 2024, 00:38
175
0
Сезон провален. Севилья отыграла два мяча у Алавеса, но в итоге уступила
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Севилья» проиграла «Алавесу» со счетом 2:3. Команды встречались на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

Уступая 0:2 после первого тайма, «Севилья» сумела отыграть гандикап и сравнять счет – забили Рафа Мир (70 мин) и Лукас Окампос с пенальти (81 мин).

Однако гости благодаря голу защитника Рубена Дуарте вырвали победу на 90-й минуте.

Некогда грозная «Севилья» идет только на 16-й позиции (16 очков), в одном пункте от зоны вылета. «Алавес» занимает 13-ю позицию (20 баллов).

Ла Лига. 20-й тур, 12 января

Севилья – Алавес – 2:3

Голы: Рафа Мир, 70, Окампос, 82 (пен) – Теналья, 26, Кике Гарсия, 40, Рубен Дуарте, 90

Видеообзор матча

Фотогалерея

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Дуарте (Алавес).
82’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Окампос (Севилья).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Науэль Теналья (Алавес).
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Источник Sport.ua
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