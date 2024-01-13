Сезон провален. Севилья отыграла два мяча у Алавеса, но в итоге уступила
Некогда грозная «Севилья» идет только на 16-й позиции, в шаге от зоны вылета
В матче 20-го тура чемпионата Испании «Севилья» проиграла «Алавесу» со счетом 2:3. Команды встречались на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
Уступая 0:2 после первого тайма, «Севилья» сумела отыграть гандикап и сравнять счет – забили Рафа Мир (70 мин) и Лукас Окампос с пенальти (81 мин).
Однако гости благодаря голу защитника Рубена Дуарте вырвали победу на 90-й минуте.
Некогда грозная «Севилья» идет только на 16-й позиции (16 очков), в одном пункте от зоны вылета. «Алавес» занимает 13-ю позицию (20 баллов).
Ла Лига. 20-й тур, 12 января
Севилья – Алавес – 2:3
Голы: Рафа Мир, 70, Окампос, 82 (пен) – Теналья, 26, Кике Гарсия, 40, Рубен Дуарте, 90
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