12.01.2024 21:30 – FT 3 : 0
Германия12 января 2024, 23:30 | Обновлено 12 января 2024, 23:37
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Дубль Мусиалы и гол Кейна. Бавария разгромила Хоффенхайм в Бундеслиге
Мюнхенцы набрали 41 очко и вплотную приблизились к лидеру – Байеру
12 января 2024, 23:30 | Обновлено 12 января 2024, 23:37
77
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В стартовом матче 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» со счетом 3:0.
Во встрече, которая прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене, голы забили Джамал Мусиала (дубль) и Гарри Кейн.
Бавария набрала 41 очко и вплотную приблизилась к лидеру – Байеру (42).
Бундеслига. 17-й тур, 12 января
Бавария – Хоффенхайм – 3:0
Голы: Мусиала, 18, 70, Кейн, 90
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Комментарии 1
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Хоффенхайм так щільно грав в своїй штрафній в 1му таймі,що баварці не могли навіть пробивати по воротах,навіть після голу не розкрились,ну а 2му вже пішло-поїхало в різні сторони і результат.
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