Дубль Мусиалы и гол Кейна. Бавария разгромила Хоффенхайм в Бундеслиге

В стартовом матче 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» со счетом 3:0.

Во встрече, которая прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене, голы забили Джамал Мусиала (дубль) и Гарри Кейн.

Бавария набрала 41 очко и вплотную приблизилась к лидеру – Байеру (42).

Бундеслига. 17-й тур, 12 января

Бавария – Хоффенхайм – 3:0

Голы: Мусиала, 18, 70, Кейн, 90

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