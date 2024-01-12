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Чемпионат Германии
Бавария
12.01.2024 21:30 – FT 3 : 0
Хоффенхайм
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Германия
12 января 2024, 23:30 | Обновлено 12 января 2024, 23:37
77
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Дубль Мусиалы и гол Кейна. Бавария разгромила Хоффенхайм в Бундеслиге

Мюнхенцы набрали 41 очко и вплотную приблизились к лидеру – Байеру

12 января 2024, 23:30 | Обновлено 12 января 2024, 23:37
77
1
Дубль Мусиалы и гол Кейна. Бавария разгромила Хоффенхайм в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» со счетом 3:0.

Во встрече, которая прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене, голы забили Джамал Мусиала (дубль) и Гарри Кейн.

Бавария набрала 41 очко и вплотную приблизилась к лидеру – Байеру (42).

Бундеслига. 17-й тур, 12 января

Бавария – Хоффенхайм – 3:0

Голы: Мусиала, 18, 70, Кейн, 90

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Хоффенхайм Джамал Мусиала Гарри Кейн
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Хоффенхайм так щільно грав в своїй штрафній в 1му таймі,що баварці не могли навіть пробивати по воротах,навіть після голу не розкрились,ну а 2му вже пішло-поїхало в різні сторони і результат.
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