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Украина. Премьер лига
12 января 2024, 22:34 | Обновлено 12 января 2024, 22:36
147
0

НЕМЧАНИНОВ: «Любенович попросил игроков Миная забыть весь негатив»

Защитник «Миная» рассказал о кадровой ситуации в закарпатской команде

12 января 2024, 22:34 | Обновлено 12 января 2024, 22:36
147
0
НЕМЧАНИНОВ: «Любенович попросил игроков Миная забыть весь негатив»
ФК Минай. Дмитрий Немчанинов

Защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов рассказал о кадровой ситуации в закарпатской команде.

– С чем связан масштабный отток футболистов сразу после завершения первой части сезона?

– Скажу свою точку зрения. Были определенные условия контрактов, о которых договорились клуб и футболисты. Учитывая турнирное положение, руководство понимает, что будет очень тяжело остаться в УПЛ, хотя и шансы есть всегда. Насколько я понял, руководство решило не оставлять футболистов с большими контрактами, ведь прописку все равно будет очень трудно сохранить. Поэтому будут строить боеспособный коллектив с попыткой попасть в переходные матчи, в противном случае быстро вернуться из Первой лиги в УПЛ. Таково мое мнение.

– Кто, по твоему мнению, из игроков Миная достиг наибольшего прогресса в команде?

– Сейчас все говорят о Егоре Твердохлебе. Ему очень удалось попасть в Минай Владимира Шарана, который в него поверил, пригласил из Горняка-Спорт – не топ-команды Первой лиги – и дал ему шанс. Он очень хотел пойти в более амбициозную команду еще летом и, когда остался, был несколько подавлен. Что помешало ему в этом первом круге хорошо раскрыться, как он сделал это в прошлом сезоне.

– Кого еще отметишь?

– Очень досадно, что Назаий Воробчак получил травму – «кресты». Парень из Прикарпатья имеет бешеную скорость. Очень перспективный. Название также Эльдара Кулиева очень спрогрессировал и перешел в Зиру. Олег Горин не просто так получил приглашение из Днепра-1. Молод, но имеет потенциал большой. Просто он попал в команду, где нужно конкурировать за позицию с игроками уровня сборной Украины – Сватком и Сарапием.

– Как можно охарактеризовать тренерские идеи Желько Любеновича?

– Я поработал с ним три недели и могу сказать, что прежде всего он пытался добиться раскрепощенности в игроках. Он пришел и попросил забыть все негативное, что было раньше, приходить на тренировку не с мыслью, что на дне и все закончилось. В общем же, он хочет играть в быстрый и комбинационный футбол.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Дмитрий Немчанинов Минай Желько Любенович Егор Твердохлеб Назарий Воробчак Эльдар Кулиев Олег Горин
Источник УПЛ-ТВ
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