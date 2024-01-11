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  4. Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Минаю не хватало фарта»
Украина. Премьер лига
11 января 2024, 16:39 |
86
0

Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Минаю не хватало фарта»

Защитник «Миная» оценил первую часть сезона в исполнении своей команды

11 января 2024, 16:39 |
86
0
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Минаю не хватало фарта»
ФК Минай. Дмитрий Немчанинов

Защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов оценил первую часть сезона 2023/24 в исполнении своей команды.

– Как вы в команде объясняли сами себе то, что не одержали ни одной победы за половину сезона?
– Я не могу ответить на 100%. Одно дело, если бы мы были какими-то обреченными, как, например, в прошлом сезоне ФК «Львов», который откровенно шел на вылет. Многие говорили, что теперь «Минай» – главный претендент на вылет. Но если проанализировать игры, то во многих мы не заслуживали поражения или даже ничьей. Я не очень в это верю, но нам где-то не хватало фарта. А также мастерства, класса и опыта футболистов.

– Какие матчи принесли наибольшее разочарование?
– Первый тур с «Динамо». Вполне достойная игра в нашем исполнении, забили первыми, «Динамо» сравняло счет и повело. Уходим на перерыв. Точно можно сказать, что игра у нас получалась, все эксперты это завуважували. Говорили, что «Минай» не играет просто на отбой. Мы вполне могли бы отыграться и завершить вничью. Но нужно было сохранять здравый смысл. Нам Шаран говорил: «Ждите свои моменты до последнего, не лезьте!» А мы раскрылись и «Динамо» на классе забило еще больше. Сразу во втором туре получилась провальная игра с ЛНЗ.

– А есть матчи, которые принесли положительные эмоции?
– С «Металлистом 1925» на выезде. Игра складывалась не очень, но мы имели 100% момент, когда Вишневский не реализовал выход один на один. Забил бы – мы победили бы. Вместо этого соперник забил, когда их игрок находился в офсайде, VAR не работал и мы потеряли очки из-за ошибки арбитра. Далее – матч с «Колосом». Тренеры акцентировали внимание, что мы хорошо играем на стандартах. Но мы полностью провалили первый тайм и дважды пропустили со стандартов. После перерыва мы вышли в меньшинстве, но «Колосу» было очень тяжело. Фесюн творил чудеса в воротах. То есть второй тайм можем занести себе в актив.

На зимний перерыв «Минай» ушел последней командой в турнирной таблице УПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах чемпионата.

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Дмитрий Немчанинов Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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