Лунин может стать первым номером Реала в следующем сезоне. Что с Куртуа?
Украинский страж ворот нравится руководству сливочных
24-летний украинский страж ворот «Реала» Андрей Лунин может побороться за место стартового голкипера команды в следующем сезоне.
По информации испанского издания Elnacional, Тибо Куртуа может не вернуть свою прежнюю форму и проиграть место «первого номера» Лунину. Сообщается, что 31-летний бельгийский голкипер также рассматривает уход в чемпионат Саудовской Аравии, где смог бы заработать деньги и завершить игровую карьеру.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин поразил своей игрой президента «Реала» Флорентино Переса и может продлить контракт с королевским клубом.
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продлят они Лунина, вот увидите.
Але знаючи Реал - вони тут же побіжать купляти якогось голкіпера за 60 мільйонів. З ім'ям. І аби найдорожче. Хоча може щось вже зрозуміли, коли той дорогущий Кепа і дешевий Лунін на одному рівні. То навіщо переплачувати.