Лунин может стать первым номером Реала в следующем сезоне. Что с Куртуа?

24-летний украинский страж ворот «Реала» Андрей Лунин может побороться за место стартового голкипера команды в следующем сезоне.

По информации испанского издания Elnacional, Тибо Куртуа может не вернуть свою прежнюю форму и проиграть место «первого номера» Лунину. Сообщается, что 31-летний бельгийский голкипер также рассматривает уход в чемпионат Саудовской Аравии, где смог бы заработать деньги и завершить игровую карьеру.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин поразил своей игрой президента «Реала» Флорентино Переса и может продлить контракт с королевским клубом.