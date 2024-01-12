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  4. Лунин может стать первым номером Реала в следующем сезоне. Что с Куртуа?
Испания
12 января 2024, 22:53 | Обновлено 12 января 2024, 23:05
2109
19

Лунин может стать первым номером Реала в следующем сезоне. Что с Куртуа?

Украинский страж ворот нравится руководству сливочных

12 января 2024, 22:53 | Обновлено 12 января 2024, 23:05
2109
19
Лунин может стать первым номером Реала в следующем сезоне. Что с Куртуа?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний украинский страж ворот «Реала» Андрей Лунин может побороться за место стартового голкипера команды в следующем сезоне.

По информации испанского издания Elnacional, Тибо Куртуа может не вернуть свою прежнюю форму и проиграть место «первого номера» Лунину. Сообщается, что 31-летний бельгийский голкипер также рассматривает уход в чемпионат Саудовской Аравии, где смог бы заработать деньги и завершить игровую карьеру.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин поразил своей игрой президента «Реала» Флорентино Переса и может продлить контракт с королевским клубом.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник El Nacional
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Комментарии 19
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Boodya 1209
Ці новини, я так розумію для того, щоб просто місце не пустувало? Чи треба заповнити якоюсь новиною стрічку?
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+4
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roman75zpr
Редакторы ) Уймитесь уже с этими вратарями Реала )
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+2
Serhii P.
Куртуа - 31 рік, а не 34
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+1
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apepa
Молодец Андрюха! Проявил харьковский характер! Теперь ты вратарь намбер ван в самой лучшем клубе мире!
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0
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pol-55
Для *разнообразия*Ноєр також після важкої травми,але сьогодні два достойних сейва.
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0
Alex T
А по факту не дает даже Кепа играть 
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0
Gargantua
Куртуа основной и Лунин баночник. Идеальный вариант.
продлят они Лунина, вот увидите.
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0
anacreon
До речі, Куртуа цілком може "втнути Бензема" і чухнути до саудитів, якщо вони йому запропонують хороші гроші. 31 рік як ніяк.
Але знаючи Реал - вони тут же побіжать купляти якогось голкіпера за 60 мільйонів. З ім'ям. І аби найдорожче.  Хоча може щось вже зрозуміли, коли той дорогущий Кепа і дешевий Лунін на одному рівні.  То навіщо переплачувати.
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0
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Выталкиватель парашутистов
Нет футбольных новостей, потому и пишут разную ахинею... Лунин НИКОГДА не будет первым номером в Реале, это даже коты Леоненка знают...
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0
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