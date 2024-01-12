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Украина. Премьер лига
12 января 2024, 21:27 | Обновлено 12 января 2024, 21:47
157
0

Владислав ВАНАТ: «Отпуском доволен, хочется уже тренироваться»

Форвард «Динамо» во время планового медобследования рассказал об отпуске

12 января 2024, 21:27 | Обновлено 12 января 2024, 21:47
157
0
Владислав ВАНАТ: «Отпуском доволен, хочется уже тренироваться»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Форвард «Динамо» Владислав Ванат во время планового медобследования рассказал об отпуске и оценил, как для него прошел прошлый год.

– Владислав, с каким настроением становишься к работе после отдыха?

– Как всегда, когда выходишь из отпуска и переключаешься на работу – хочется уже тренироваться.

– Удалось ли осуществить все запланированное на отпуск?

– Отдыхал, был дома, ездил в горы на Буковель с друзьями. В целом отпуском доволен.

– Игроки получили программу индивидуальных тренировок. Удалось ее придерживаться?

– Да, удалось. В принципе, это для нас не что-то новое, ведь во время каждого отпуска мы получаем подобную программу.

– Сколько ты дал себе времени на полноценный отдых?

– Где-то около недели. Потом начал сам тренироваться, а дальше уже пора приступать к выполнению этой программы.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Владислав Ванат
Источник Sport.ua
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