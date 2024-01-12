Владислав ВАНАТ: «Отпуском доволен, хочется уже тренироваться»
Форвард «Динамо» во время планового медобследования рассказал об отпуске
Форвард «Динамо» Владислав Ванат во время планового медобследования рассказал об отпуске и оценил, как для него прошел прошлый год.
– Владислав, с каким настроением становишься к работе после отдыха?
– Как всегда, когда выходишь из отпуска и переключаешься на работу – хочется уже тренироваться.
– Удалось ли осуществить все запланированное на отпуск?
– Отдыхал, был дома, ездил в горы на Буковель с друзьями. В целом отпуском доволен.
– Игроки получили программу индивидуальных тренировок. Удалось ее придерживаться?
– Да, удалось. В принципе, это для нас не что-то новое, ведь во время каждого отпуска мы получаем подобную программу.
– Сколько ты дал себе времени на полноценный отдых?
– Где-то около недели. Потом начал сам тренироваться, а дальше уже пора приступать к выполнению этой программы.
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