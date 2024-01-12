Саудовская Аравия – только четвертая. Букмекеры назвали фаворита Кубка Азии

12 января в Катаре стартовал 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Команды распределены по 6 группам, в каждой из которых за выход в плей-офф поборются 4 сборные.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также четыре лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции. Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Букмекеры выставили котировки на победителя Кубка Азии. Главным фаворитом турнира является сборная Японии. На триумф японцев можно поставить с коэффициентом 3.50. Вторым претендентом является Южная Корея (5.50). Тройку замкнула Австралия (6.50).

Котировки на Саудовскую Аравию, которая является единственной сборной, обыгравшая Аргентину на ее триумфальном ЧМ-2022, еще выше – 7.00.

Топ-5 фаворитов на победу в Кубке Азии 2023:

Япония – 3.50 Южная Корея – 5.50 Австралия – 6.50 Саудовская Аравия – 7.00 Катар – 8.00