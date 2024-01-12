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Кубок Азии
12 января 2024, 21:32 | Обновлено 12 января 2024, 21:46
422
0

Саудовская Аравия – только четвертая. Букмекеры назвали фаворита Кубка Азии

12 января стартовал 18-й розыгрыш турнира в Катаре

12 января 2024, 21:32 | Обновлено 12 января 2024, 21:46
422
0
Саудовская Аравия – только четвертая. Букмекеры назвали фаворита Кубка Азии
Asian Cup

12 января в Катаре стартовал 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Команды распределены по 6 группам, в каждой из которых за выход в плей-офф поборются 4 сборные.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также четыре лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции. Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Букмекеры выставили котировки на победителя Кубка Азии. Главным фаворитом турнира является сборная Японии. На триумф японцев можно поставить с коэффициентом 3.50. Вторым претендентом является Южная Корея (5.50). Тройку замкнула Австралия (6.50).

Котировки на Саудовскую Аравию, которая является единственной сборной, обыгравшая Аргентину на ее триумфальном ЧМ-2022, еще выше – 7.00.

Топ-5 фаворитов на победу в Кубке Азии 2023:

  1. Япония – 3.50
  2. Южная Корея – 5.50
  3. Австралия – 6.50
  4. Саудовская Аравия – 7.00
  5. Катар – 8.00

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Источник Sport.ua
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