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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Гранада подписала экс-хавбека Карпат, игравшего в Италии
Испания
12 января 2024, 21:20 |
873
0

ОФИЦИАЛЬНО. Гранада подписала экс-хавбека Карпат, игравшего в Италии

Мартин Онгла возвращается в Испанию

12 января 2024, 21:20 |
873
0
ОФИЦИАЛЬНО. Гранада подписала экс-хавбека Карпат, игравшего в Италии
granadacf.es

25-летний опорный полузащитник «Вероны» Мартин Онгла, как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в испанской Ла Лиге.

О полноценном трансфере камерунского хавбека объявила «Гранада», не пожелавшая раскрыть финансовые подробности сделки.

По информации Transfermarkt, контракт Онгла с «Гранадой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Онгла уже являлся игроком «Гранады». Именно в этот клуб он переехал из Камеруна летом 2016 года, а в январе 2019-го «Гранада» на вторую часть сезона-2018/19 отдавала Мартина в аренду «Карпатам».

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Мартин Онгла Карпаты Львов Гранада Верона трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Серии A
Источник ФК Гранада
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