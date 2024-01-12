ОФИЦИАЛЬНО. Гранада подписала экс-хавбека Карпат, игравшего в Италии
Мартин Онгла возвращается в Испанию
25-летний опорный полузащитник «Вероны» Мартин Онгла, как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в испанской Ла Лиге.
О полноценном трансфере камерунского хавбека объявила «Гранада», не пожелавшая раскрыть финансовые подробности сделки.
По информации Transfermarkt, контракт Онгла с «Гранадой» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее Онгла уже являлся игроком «Гранады». Именно в этот клуб он переехал из Камеруна летом 2016 года, а в январе 2019-го «Гранада» на вторую часть сезона-2018/19 отдавала Мартина в аренду «Карпатам».
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