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  4. Цена вопроса – 3 миллиона евро. Гранаде интересен экс-хавбек Карпат
Испания
31 декабря 2023, 13:17 |
342
0

Цена вопроса – 3 миллиона евро. Гранаде интересен экс-хавбек Карпат

Мартин Онгла ранее уже выступал за «насридов», но так и не стал там важной фигурой

31 декабря 2023, 13:17 |
342
0
Цена вопроса – 3 миллиона евро. Гранаде интересен экс-хавбек Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Онгла

Испанская «Гранада», являющаяся в данный момент одним из аутсайдеров Ла Лиги, проявляет заинтересованность в услугах 25-летнего камерунского опорного полузащитника Мартина Онгла.

«Насриды» уже связывались с «Вероной», в которой играет африканец, на предмет потенциального трансфера и услышали от итальянцев цену в 3 миллиона евро.

В «Гранаде» рассчитывают сбить стоимость Онгла в процессе переговоров, а сам хавбек уже выразил желание вернуться в Испанию, хотя и сыграл в текущем розыгрыше Серии А 15 матчей (1085 минут), являясь основным футболистом для «Вероны».

Напомним, Мартин Онгла выступал в украинской Премьер-лиге за «Карпаты» во второй половине сезона-2018/19. Тогда львовяне арендовали камерунского легионера у «Гранады», но летом хавбек вернулся обратно в Испанию, а вскоре был продан в «Антверпен» за 1,6 миллиона евро. Летом 2022 года Мартин за 3,7 миллионов евро перешел в «Верону», а вторую часть минувшего сезона на правах аренды отыграл в Испании за «Вальядолид».

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Мартин Онгла Верона Гранада Карпаты Львов трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы
Источник Ideal.es
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