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Испания
01 февраля 2023, 08:03 | Обновлено 01 февраля 2023, 08:06
461
1

Экс-полузащитник Карпат продолжит карьеру в испанской Ла Лиге

Мартин Онгла сменил Италию на Испанию

01 февраля 2023, 08:03 | Обновлено 01 февраля 2023, 08:06
461
1
Экс-полузащитник Карпат продолжит карьеру в испанской Ла Лиге
ФК Вальядолид. Мартин Онгла

Камерунский полузащитник Мартин Онгла стал игроком клуба «Вальядолид». Испанцы арендовали хавбека у итальянской «Вероны» до конца текущего сезона.

В Италии утверждают, что «Верона» отдала Онгла в «Вальядолид» с опцией выкупа прав. Впрочем, в стане «бело-фиолетовых» эти данные официально не подтверждают.

«Вальядолид» в настоящий момент в турнирной таблице испанского чемпионата занимает 17-е место, имея 20 очков после 19 игр. Трио аутсайдеров «пусела» опережает на один пункт.

24-летний Мартин Онгла во второй части сезона-2018/2019 защищал цвета львовских «Карпат». За «львов» он провел 16 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

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Мартин Онгла Вальядолид Верона трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Реал Вальядолид
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Gargantua
еще по игре в Карпатах видно было что игрок очень качественный.
прохлопали наши гранды
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