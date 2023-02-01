Экс-полузащитник Карпат продолжит карьеру в испанской Ла Лиге
Мартин Онгла сменил Италию на Испанию
Камерунский полузащитник Мартин Онгла стал игроком клуба «Вальядолид». Испанцы арендовали хавбека у итальянской «Вероны» до конца текущего сезона.
В Италии утверждают, что «Верона» отдала Онгла в «Вальядолид» с опцией выкупа прав. Впрочем, в стане «бело-фиолетовых» эти данные официально не подтверждают.
«Вальядолид» в настоящий момент в турнирной таблице испанского чемпионата занимает 17-е место, имея 20 очков после 19 игр. Трио аутсайдеров «пусела» опережает на один пункт.
24-летний Мартин Онгла во второй части сезона-2018/2019 защищал цвета львовских «Карпат». За «львов» он провел 16 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
¡Aúpa, @Hongla18! 🤟 #HonglaBlanquivioleta pic.twitter.com/xpeNyp5x97— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) January 31, 2023
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