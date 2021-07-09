Верона подписала экс-полузащитника Карпат

Опорный полузащитник «Антверпена» Мартин Онгла, который в 2019 году успел поиграть в УПЛ за львовские «Карпаты», продолжит карьеру в итальянской Серии А.

О переходе 23-летнего камерунца объявила «Верона».

Трансфер состоялся на правах годичной аренды, способной при выполнении определенных условий, суть которых не раскрывается, конвертироваться в обязательство «Вероны» выкупить контракт Онглы у бельгийцев.

Отметим, что в «Антверпен» Онгла перешел летом 2019 года за 1,6 миллионов евро из «Гранады», которая до этого отдавала африканца в аренду «Карпатам». Ныне оценочная стоимость контракта Онглы на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.