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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Верю в нашу победу в чемпионате»
Англия
12 января 2024, 21:01 | Обновлено 12 января 2024, 21:02
409
3

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Верю в нашу победу в чемпионате»

Тренер «Манчестер Сити» – о шансах на чемпионство

12 января 2024, 21:01 | Обновлено 12 января 2024, 21:02
409
3
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Верю в нашу победу в чемпионате»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола накануне матча против «Ньюкасла» (13 января) оценил шансы команды на чемпионство в АПЛ в нынешнем сезоне:

«Прямо сейчас я верю в нашу победу в чемпионате. Сколько очков можно получить? Осталось 18 или 19 матчей? Мы отстаем лишь на пять пунктов, статистически это не большая разница. Мы хотим создать наследие и династию.

Это реально? Сейчас еще далеко до финиша, так что не знаю. Мы еще не имели времени, чтобы психологически восстановиться после требла. Думаю, клубный чемпионат мира дал нам возможность найти искру.

В этом сезоне мы уже выиграли два трофея. Сейчас Ливерпуль играет невероятно, они переживают свой лучший момент за много лет. Нам будет сложно, но я верю в команду».

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник BBC
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umnuy2
Хосеп ты уже достал всё выигрывать
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+1
Иван Иванов
Жузеп. так его еще никто не обзывал 
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