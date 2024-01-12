Жузеп ГВАРДИОЛА: «Верю в нашу победу в чемпионате»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола накануне матча против «Ньюкасла» (13 января) оценил шансы команды на чемпионство в АПЛ в нынешнем сезоне:

«Прямо сейчас я верю в нашу победу в чемпионате. Сколько очков можно получить? Осталось 18 или 19 матчей? Мы отстаем лишь на пять пунктов, статистически это не большая разница. Мы хотим создать наследие и династию.

Это реально? Сейчас еще далеко до финиша, так что не знаю. Мы еще не имели времени, чтобы психологически восстановиться после требла. Думаю, клубный чемпионат мира дал нам возможность найти искру.

В этом сезоне мы уже выиграли два трофея. Сейчас Ливерпуль играет невероятно, они переживают свой лучший момент за много лет. Нам будет сложно, но я верю в команду».