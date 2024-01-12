Барселона надолго потеряла вингера из-за травмы

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас получил повреждение в полуфинале Суперкубка Испании против «Осасуны» (победа 2:0). По информации испанских СМИ, у бразильца повреждение двухглавой мышцы бедра.

Врачи прогнозируют, что Рафинья пропустит примерно месяц. Его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (21 февраля) под вопросом.

В нынешнем сезоне на счету Рафиньи 4 гола и 7 ассистов в 20 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт 27-летнего бразильца рассчитан до лета 2027 года.