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  4. Барселона надолго потеряла вингера из-за травмы
Испания
12 января 2024, 19:37 |
752
0

Барселона надолго потеряла вингера из-за травмы

У Рафиньи Диаса повреждение бедра

12 января 2024, 19:37 |
752
0
Барселона надолго потеряла вингера из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас получил повреждение в полуфинале Суперкубка Испании против «Осасуны» (победа 2:0). По информации испанских СМИ, у бразильца повреждение двухглавой мышцы бедра.

Врачи прогнозируют, что Рафинья пропустит примерно месяц. Его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (21 февраля) под вопросом.

В нынешнем сезоне на счету Рафиньи 4 гола и 7 ассистов в 20 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт 27-летнего бразильца рассчитан до лета 2027 года.

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Барселона Рафинья Диас травма травма бедра
Источник Football Espana
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