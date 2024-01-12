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12 января 2024, 19:07 |
428
0

Бывшая футболистка сборной Украины подписала контракт с российским клубом

В сезоне-2023 Татьяна Козыренко защищала цвета турецкого «Бешикташа»

12 января 2024, 19:07 |
428
0
Бывшая футболистка сборной Украины подписала контракт с российским клубом
Фото – скриншот

Экс-футболистка сборной Украины Татьяна Козыренко подписала контракт с российской «звездой-2005». Об этом клуб из перми сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте.

Уроженка Феодосии длительное время уже выступала в этой недостране. В 2018-2022 годах нападающая играла в составе той же «звезды-2005», московских «локомотива» и цска, а также подмосковного «чертаново». Сезон-2023 27-летняя футболистка провела в Турции, защищая цвета стамбульского «Бешикташа», но, видимо, кровавые российские рубли ей ближе к сердцу.

Отметим, что за свою карьеру Козыренко, помимо болот, успела поиграть за ряд клубов в Украине, беларуси, Литве и Турции. В свое время была капитаном молодежной сборной Украины, а в национальной команде провела 13 матчей и забила 3 мяча.

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женская сборная Украины по футболу Бешикташ
Источник Sport.ua
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