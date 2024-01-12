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Англия
12 января 2024, 17:42 | Обновлено 12 января 2024, 17:50
398
0

Снова без Холанда. Гвардиола не будет рисковать бомбардиром против Ньюкасла

После игры АПЛ «горожане» проведут мини-сбор в Абу-Даби

12 января 2024, 17:42 | Обновлено 12 января 2024, 17:50
398
0
Снова без Холанда. Гвардиола не будет рисковать бомбардиром против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Жузеп Гвардиола

Несмотря на то, что «Манчестер Сити» сообщил о выздоровлении Эрлинга Холанда еще перед игрой против «Хаддерсфилда» в Кубке Англии, тренерский штаб «горожан» пока не может рассчитывать на своего бомбардира.

Так, Жузеп Гвардиола, общаясь с журналистами перед игрой против «Ньюкасла» в АПЛ, отметил, что норвежский форвард не сыграет против «сорок». Наставник «МанСити» неоднократно говорил, что не будет рисковать здоровьем забивного футболиста, и пока тот не будет готов на 100%, то не выпустит его на поле.

Отметим, что после игры с «Ньюкаслом» у «Манчестер Сити», как и у ряда других клубов АПЛ, будет почти двухнедельная пауза, во время которой «горожане» проведут мини-сбор в Абу-Даби.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд Жузеп Гвардиола травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Манчестер Сити
Источник Goal.com
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