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  4. У Малиновского произошла неприятность. Известно, сыграет ли Руслан с Торино
Италия
12 января 2024, 17:28 |
706
0

У Малиновского произошла неприятность. Известно, сыграет ли Руслан с Торино

13 января «Дженоа» проведет поединок 20-го тура Серии А

12 января 2024, 17:28 |
706
0
У Малиновского произошла неприятность. Известно, сыграет ли Руслан с Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

13 января состоится матч 20-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Торино».

Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

12 января главный тренер «грифонов» Альберто Джилардино провел пресс-конференцию и сообщил, что у украинского футболиста команды Руслана Малиновского «была проблема»:

«Что на счет травм, то Экубан выбыл из-за растяжения мышц, Торсби недоступен, как и Пушкаш. С точки зрения количества потерь мы находимся в несколько чрезвычайной ситуации, но я верю в тех, кто сыграет.

Вчера у Малиновского также была небольшая проблема, но он должен быть доступен на игру с «Торино», посмотрим», – заявил Джилардино.

В сезоне 2023/24 Малиновский вышел на поле в 18 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал 2 ассиста.

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Альберто Джилардино Руслан Малиновский Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу пресс-конференция травма
Источник ФК Дженоа
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