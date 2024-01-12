У Малиновского произошла неприятность. Известно, сыграет ли Руслан с Торино

13 января состоится матч 20-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Торино».

Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

12 января главный тренер «грифонов» Альберто Джилардино провел пресс-конференцию и сообщил, что у украинского футболиста команды Руслана Малиновского «была проблема»:

«Что на счет травм, то Экубан выбыл из-за растяжения мышц, Торсби недоступен, как и Пушкаш. С точки зрения количества потерь мы находимся в несколько чрезвычайной ситуации, но я верю в тех, кто сыграет.

Вчера у Малиновского также была небольшая проблема, но он должен быть доступен на игру с «Торино», посмотрим», – заявил Джилардино.

В сезоне 2023/24 Малиновский вышел на поле в 18 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал 2 ассиста.