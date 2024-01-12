ШЕВЧЕНКО: «Сделаю все, чтобы в мою страну пришел мир»

Единственный кандидат на должность президента УАФ Андрей Шевченко выразил поддержку родной стране, которая уже почти два года противостоит беспощадному врагу в кровопролитной войне.

«Я украинец, и всегда буду стоять за свою страну. Почти два года назад началась война в Украине. А спорт — одна из лучших платформ для содействия миру. Как украинец я сделаю все возможное, чтобы принести мир в мою страну», – передает слова Шевченко издание Khaleej Times.

Отметим, что сейчас обладатель «Золотого мяча»-2004 находится в ОАЭ, где вместе с другими звездами футбола принимает участие в так называемой «Неделе звезд», призванной популяризовать футбол в стране.