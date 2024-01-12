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12 января 2024, 17:23 | Обновлено 12 января 2024, 17:24
169
0

ШЕВЧЕНКО: «Сделаю все, чтобы в мою страну пришел мир»

Обладатель «Золотого мяча»-2004 принимает участие в «Неделе звезд» в ОАЭ

12 января 2024, 17:23 | Обновлено 12 января 2024, 17:24
169
0
ШЕВЧЕНКО: «Сделаю все, чтобы в мою страну пришел мир»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Единственный кандидат на должность президента УАФ Андрей Шевченко выразил поддержку родной стране, которая уже почти два года противостоит беспощадному врагу в кровопролитной войне.

«Я украинец, и всегда буду стоять за свою страну. Почти два года назад началась война в Украине. А спорт — одна из лучших платформ для содействия миру. Как украинец я сделаю все возможное, чтобы принести мир в мою страну», – передает слова Шевченко издание Khaleej Times.

Отметим, что сейчас обладатель «Золотого мяча»-2004 находится в ОАЭ, где вместе с другими звездами футбола принимает участие в так называемой «Неделе звезд», призванной популяризовать футбол в стране.

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Андрей Шевченко российско-украинская война Золотой мяч
Источник Sport.ua
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