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  4. Коко ГОФФ: «Свитолина хороша сыграла на Уимблдоне. Ее нелегко победить»
Australian Open
12 января 2024, 17:05 | Обновлено 12 января 2024, 17:56
655
0

Коко ГОФФ: «Свитолина хороша сыграла на Уимблдоне. Ее нелегко победить»

Американка провела пресс-конференцию перед стартом Australian Open 2024

12 января 2024, 17:05 | Обновлено 12 января 2024, 17:56
655
0
Коко ГОФФ: «Свитолина хороша сыграла на Уимблдоне. Ее нелегко победить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и Элина Свитолина

Третья ракетка мира и победительница US Open 2023 Коко Гофф (США) провела пресс-конференцию перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2024.

Гофф вспомнила финальный матч турнира WTA 250 в Окленде, где она обыграла Элину Свитолину, и похвалила украинку:

– После вашего успеха в Окленде, особенно после того испытания в финале, что вы чувствуете, приехав в Мельбурн? Дайте нам представление о том, где, по вашему мнению, находится ваш уровень тенниса на данный момент.

– Да, я думаю, что в целом в Окленде я показала действительно хороший теннис. В финале у меня были шансы выиграть первый сет, но я его проиграла. Я думаю, это был хороший психологический тест. Надеюсь, здесь этого не произойдет. Надеюсь, что с каждым сет-поинтом, который я получу, я смогу выиграть сет.

Думаю, этот тяжелый матч в финале определенно придал мне больше уверенности. Элина хорошо выступила на Уимблдоне, обыграла Игу, стабильно хорошо выступала на всех турнирах Grand Slam. Ее нелегко победить, – сказала Коко.

В первом раунде австралийского мейджора Гофф сыграет против Анны-Каролины Шмидловой. Свитолина на старте АО 2024 встретится с Тэйлой Престон.

Видеообзор финального матча турнира WTA 250 в Окленде: Коко Гофф – Элина Свитолина

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Коко Гофф Элина Свитолина Australian Open 2024 WTA Окленд
Источник ASAP text
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