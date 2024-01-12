Коко ГОФФ: «Свитолина хороша сыграла на Уимблдоне. Ее нелегко победить»

Третья ракетка мира и победительница US Open 2023 Коко Гофф (США) провела пресс-конференцию перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2024.

Гофф вспомнила финальный матч турнира WTA 250 в Окленде, где она обыграла Элину Свитолину, и похвалила украинку:

– После вашего успеха в Окленде, особенно после того испытания в финале, что вы чувствуете, приехав в Мельбурн? Дайте нам представление о том, где, по вашему мнению, находится ваш уровень тенниса на данный момент.

– Да, я думаю, что в целом в Окленде я показала действительно хороший теннис. В финале у меня были шансы выиграть первый сет, но я его проиграла. Я думаю, это был хороший психологический тест. Надеюсь, здесь этого не произойдет. Надеюсь, что с каждым сет-поинтом, который я получу, я смогу выиграть сет.

Думаю, этот тяжелый матч в финале определенно придал мне больше уверенности. Элина хорошо выступила на Уимблдоне, обыграла Игу, стабильно хорошо выступала на всех турнирах Grand Slam. Ее нелегко победить, – сказала Коко.

В первом раунде австралийского мейджора Гофф сыграет против Анны-Каролины Шмидловой. Свитолина на старте АО 2024 встретится с Тэйлой Престон.

Видеообзор финального матча турнира WTA 250 в Окленде: Коко Гофф – Элина Свитолина