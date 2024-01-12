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  4. Челси готов отдать 75 миллионов за юного бразильца. Его называют Мессиньо
Англия
12 января 2024, 22:02 | Обновлено 12 января 2024, 22:04
454
4

Челси готов отдать 75 миллионов за юного бразильца. Его называют Мессиньо

Лондонцы готовят огромные деньги за вундеркинда «Палмейраса»

12 января 2024, 22:02 | Обновлено 12 января 2024, 22:04
454
4
Челси готов отдать 75 миллионов за юного бразильца. Его называют Мессиньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстевао Виллиан

«Челси» готов выложить 75 миллионов евро за 16-летнего вундеркинда Эстевао Виллиана из «Палмейраса». Сообщается, что лондонцы полны решимости заполучить восходящую звезду по прозвищу Мессиньо и уже направили официального представителя в Бразилию для переговоров с руководством «Палмейраса».

В соглашении Эстевао с «Палмейрасом» имеется пункт о выкупе за 60 млн евро, но сумма сделки со всеми выплатами может вырасти до 75 миллионов.

Кроме «Челси», талантом, который во весь голос заявил о себе на юношеском чемпионате мира среди 17-летних, который минувшей осенью проходил в Индонезии, также интересуются «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Если «Челси» удастся договориться о трансфере, Эстевао Виллиан по бразильским законам сможет присоединиться к новой команде только в 2025 году, когда ему выполнится 18 лет.

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Источник Goal.com
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Cruyff
Чому в статті жодного слова про Мудрика? Як не в заголовку, то хоча б в статті
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+2
Falko
Чому у бразіл така бідна фантазія: як не Сілва, так Вілліан? У них що, за конституцією інші прізвища заборонені?
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0
AndiM
Їм що пудріньйо мало?
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0
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