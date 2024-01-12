Челси готов отдать 75 миллионов за юного бразильца. Его называют Мессиньо

«Челси» готов выложить 75 миллионов евро за 16-летнего вундеркинда Эстевао Виллиана из «Палмейраса». Сообщается, что лондонцы полны решимости заполучить восходящую звезду по прозвищу Мессиньо и уже направили официального представителя в Бразилию для переговоров с руководством «Палмейраса».

В соглашении Эстевао с «Палмейрасом» имеется пункт о выкупе за 60 млн евро, но сумма сделки со всеми выплатами может вырасти до 75 миллионов.

Кроме «Челси», талантом, который во весь голос заявил о себе на юношеском чемпионате мира среди 17-летних, который минувшей осенью проходил в Индонезии, также интересуются «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Если «Челси» удастся договориться о трансфере, Эстевао Виллиан по бразильским законам сможет присоединиться к новой команде только в 2025 году, когда ему выполнится 18 лет.