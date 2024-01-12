Украина. Премьер лига12 января 2024, 15:39 |
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ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения
Сегодня экс-футболисту «Динамо» исполнилось 39 лет
12 января 2024, 15:39 |
1589
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Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский сегодня празднует свой 39-й день рождения.
Милевский выставил в своих социальных сетях фотографии, как он празднует день рождения, и поблагодарил всех за поздравление.
Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.
ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения
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Надеюсь без выпивки !!
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