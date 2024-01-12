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  4. ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения
Украина. Премьер лига
12 января 2024, 15:39 |
1589
2

ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения

Сегодня экс-футболисту «Динамо» исполнилось 39 лет

12 января 2024, 15:39 |
1589
2
ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский сегодня празднует свой 39-й день рождения.

Милевский выставил в своих социальных сетях фотографии, как он празднует день рождения, и поблагодарил всех за поздравление.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения

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Артем Милевский фото lifestyle
Источник Sport.ua
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Виктор Попов
Головна спортивна новина дня - як алкоголік Мілевський відсвяткував день народження. 
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Vitason
Надеюсь без выпивки !!
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