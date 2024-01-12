Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский сегодня празднует свой 39-й день рождения.

Милевский выставил в своих социальных сетях фотографии, как он празднует день рождения, и поблагодарил всех за поздравление.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения