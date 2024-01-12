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Украина. Премьер лига
12 января 2024, 15:20 | Обновлено 12 января 2024, 15:22
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Максим ДЯЧУК: «Анализирую ошибки, чтобы не допускать их в будущем»

Защитник «Динамо» – об ожиданиях от сборов и самом памятном матче прошлого года

12 января 2024, 15:20 | Обновлено 12 января 2024, 15:22
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0
Максим ДЯЧУК: «Анализирую ошибки, чтобы не допускать их в будущем»
ФК Динамо. Максим Дячук

Центральный защитник «Динамо» пообщался со СМИ после выхода из отпуска.

– Максим, как прошел отпуск?
– Сначала поехал домой на родину. Затем вернулся в Киев и съездил в Буковель. Далее все время был в Киеве, готовился к сборам.

– Какое твое самое яркое футбольное воспоминание о 2023 году?
– Наверное, победа над «Арисом». Была напряженная битва. В послематчевых пенальти эмоции бушевали. Кажется, этот матч запомнился больше других.

– Впереди первые сборы под руководством Александра Шовковского. Чувствуете ли вы, что будут отличия по сравнению со сборами с Луческу?
– Думаю, отличия будут 100 процентов. Тем более к штабу добавился тренер, который будет работать с защитниками.

– Успели ли вы поработать с ним?
– Да, лично я уже работал под руководством Сергея Федорова в «Динамо» U19. Он мне многое дал, но я не буду рассказывать всех секретов.

– Слухи о том, что клуб ищет еще одного центрального защитника, как-то давят морально?
– Я концентрируюсь на своей игре, анализирую свои ошибки, чтобы не допускать их в будущем. Нет никакого давления, это конкуренция, это же футбол.

Напомним, сегодня игроки «Динамо» вышли из отпуска и прошли медобследование.

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Максим Дячук Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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