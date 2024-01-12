Максим ДЯЧУК: «Анализирую ошибки, чтобы не допускать их в будущем»
Защитник «Динамо» – об ожиданиях от сборов и самом памятном матче прошлого года
Центральный защитник «Динамо» пообщался со СМИ после выхода из отпуска.
– Максим, как прошел отпуск?
– Сначала поехал домой на родину. Затем вернулся в Киев и съездил в Буковель. Далее все время был в Киеве, готовился к сборам.
– Какое твое самое яркое футбольное воспоминание о 2023 году?
– Наверное, победа над «Арисом». Была напряженная битва. В послематчевых пенальти эмоции бушевали. Кажется, этот матч запомнился больше других.
– Впереди первые сборы под руководством Александра Шовковского. Чувствуете ли вы, что будут отличия по сравнению со сборами с Луческу?
– Думаю, отличия будут 100 процентов. Тем более к штабу добавился тренер, который будет работать с защитниками.
– Успели ли вы поработать с ним?
– Да, лично я уже работал под руководством Сергея Федорова в «Динамо» U19. Он мне многое дал, но я не буду рассказывать всех секретов.
– Слухи о том, что клуб ищет еще одного центрального защитника, как-то давят морально?
– Я концентрируюсь на своей игре, анализирую свои ошибки, чтобы не допускать их в будущем. Нет никакого давления, это конкуренция, это же футбол.
Напомним, сегодня игроки «Динамо» вышли из отпуска и прошли медобследование.
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