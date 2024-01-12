Максим ДЯЧУК: «Анализирую ошибки, чтобы не допускать их в будущем»

Центральный защитник «Динамо» пообщался со СМИ после выхода из отпуска.

– Максим, как прошел отпуск?

– Сначала поехал домой на родину. Затем вернулся в Киев и съездил в Буковель. Далее все время был в Киеве, готовился к сборам.

– Какое твое самое яркое футбольное воспоминание о 2023 году?

– Наверное, победа над «Арисом». Была напряженная битва. В послематчевых пенальти эмоции бушевали. Кажется, этот матч запомнился больше других.

– Впереди первые сборы под руководством Александра Шовковского. Чувствуете ли вы, что будут отличия по сравнению со сборами с Луческу?

– Думаю, отличия будут 100 процентов. Тем более к штабу добавился тренер, который будет работать с защитниками.

– Успели ли вы поработать с ним?

– Да, лично я уже работал под руководством Сергея Федорова в «Динамо» U19. Он мне многое дал, но я не буду рассказывать всех секретов.

– Слухи о том, что клуб ищет еще одного центрального защитника, как-то давят морально?

– Я концентрируюсь на своей игре, анализирую свои ошибки, чтобы не допускать их в будущем. Нет никакого давления, это конкуренция, это же футбол.

Напомним, сегодня игроки «Динамо» вышли из отпуска и прошли медобследование.