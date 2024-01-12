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Украина. Первая лига
12 января 2024, 11:46 | Обновлено 12 января 2024, 11:53
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0

Опытный хавбек после ухода из ЛНЗ может оказаться в Виктории

Пути Антона Савина с наставником сумчан ранее неоднократно пересекались

12 января 2024, 11:46 | Обновлено 12 января 2024, 11:53
350
0
Опытный хавбек после ухода из ЛНЗ может оказаться в Виктории
ФК Металлист 1925. Антон Савин

Как стало известно Sport.ua, к вингеру Антону Савину, который на днях покинул ЛНЗ, проявляет интерес один из лидеров Первой лиги – «Виктория».

33-летний воспитанник харьковского футбола ранее уже играл под руководством нынешнего наставника «Виктории» Анатолия Бессмертного в ФК «Сумы», ФК «Полтава» и «Полесье». Помимо этого полузащитник выступал за такие клубы, как «Сталь» (Каменское), «Буковина», «Гелиос», «Нефтяник-Укрнафта», «Горняк-Спорт», армянский «Алашкерт» и «Металлист 1925».

С лета 2022 года Савин защищал цвета ЛНЗ, в составе которого в текущем сезоне провел 11 матчей в УПЛ (3 голевые передачи) и 1 поединок – в Кубке Украины.

«Виктория» занимает 6-е место в «чемпионской группе» Первой лиги, отставая всего на 1 очко от зоны стыковых матчей за право играть в УПЛ.

Ранее Sport.ua сообщал об интересе сумчан к экс-полузащитнику «Миная».

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Антон Савин трансферы Виктория Сумы (Николаевка) Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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