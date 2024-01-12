«Могли бы взять 10 млрд – взяли б». Мать Мбаппе – о запросах сына

Мать форварда клуба «ПСЖ» Килиана Мбаппе рассказала о продлении контракта с парижанами.

Женщина вспомнила ситуацию, которая имела место в 2022 году. Килиан тогда мог уйти из «ПСЖ» на правах свободного агента, но продлил контракт.

«Это миллионы. Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их, потому что так работает система», – призналась Файза Ламари в шоу Envoyé Spécial на канале France 2.

Как известно, летом этого года у Мбаппе вновь истекает срок действия соглашения с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе может сыграть на сборную Франции на Олимпиаде-2024.