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Франция
11 января 2024, 21:43 | Обновлено 11 января 2024, 21:47
145
0

Мбаппе может сыграть за Францию на Олимпиаде. Дешам не против

Лидер «ПСЖ» и сборной Франции готов принять участие в Олимпийских Играх в Париже

11 января 2024, 21:43 | Обновлено 11 января 2024, 21:47
145
0
Мбаппе может сыграть за Францию на Олимпиаде. Дешам не против
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет летом сыграть за олимпийскую сборную Франции на Олимпиаде в Париже. Об этом рассказал президент организационного комитета Олимпийских Игр-2024 Тони Эстанге.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не видит проблемы в том, что Мбаппе сыграет за олимпийскую команду, которую на Олимпиаде будет возглавлять Тьерри Анри. «Если у него есть такое желание и будет возможность, то нет проблем. Очевидно, что у всех нас одно желание - чтобы у Терри Анри была конкурентоспособная команда на турнире», - отметил Дешам.

Напомним, что на Олимпиаде могут играть игроки в возрасте до 23-х лет. Однако в состав могут быть включены три игрока старше этого возраста.

Очевидно, что перспектива увидеть Мбаппе на Олимпиаде будет зависеть и от трансферной саги игрока, у которого летом заканчивается контракт с «ПСЖ». Главным фаворитом в борьбе за француза называют «Реал», но и «Ливерпуль» надеется заполучить Килиана. Также и «ПСЖ» после потери Месси и Неймара приложит все усилия, чтобы сохранить главную звезду.

Напомним, что на Олимпиаде-2024 в Париже впервые сыграет олимпийская сборная Украины.

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Килиан Мбаппе Олимпийские игры 2024
Источник Goal.com
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