Мбаппе может сыграть за Францию на Олимпиаде. Дешам не против

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет летом сыграть за олимпийскую сборную Франции на Олимпиаде в Париже. Об этом рассказал президент организационного комитета Олимпийских Игр-2024 Тони Эстанге.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не видит проблемы в том, что Мбаппе сыграет за олимпийскую команду, которую на Олимпиаде будет возглавлять Тьерри Анри. «Если у него есть такое желание и будет возможность, то нет проблем. Очевидно, что у всех нас одно желание - чтобы у Терри Анри была конкурентоспособная команда на турнире», - отметил Дешам.

Напомним, что на Олимпиаде могут играть игроки в возрасте до 23-х лет. Однако в состав могут быть включены три игрока старше этого возраста.

Очевидно, что перспектива увидеть Мбаппе на Олимпиаде будет зависеть и от трансферной саги игрока, у которого летом заканчивается контракт с «ПСЖ». Главным фаворитом в борьбе за француза называют «Реал», но и «Ливерпуль» надеется заполучить Килиана. Также и «ПСЖ» после потери Месси и Неймара приложит все усилия, чтобы сохранить главную звезду.

Напомним, что на Олимпиаде-2024 в Париже впервые сыграет олимпийская сборная Украины.