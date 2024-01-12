Ястремская, Стародубцева и Снигур узнали соперниц по основе Aus Open
Украинки пробились в основу через квалификацию
Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур стали участницами основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2024.
Как известно, в финале отбора Ястремская в трех сетах обыграла Майю Джонт из Австралии (6:2, 1:6, 6:4), Стародубцева также в трех партиях выиграла у чешки Габриэлы Кнутсон (6:4, 1:6, 7:6 [10:4]), а Снигур сломила сопротивление австралийки Мэддисон Инглис (6:2, 5:7, 6:3).
В первом раунде основу Ястремскую ждет встреча с Маркетой Вондроушовой из Чехии, у которой седьмой номер посева на турнире, Стародубцева сразится с Онс Жабер из Туниса, имеющей шестой номер посева, а Снигур померится силами с американкой Алишой Паркс.
Ранее сообщалось, что у Украины будет рекордное представительство на Аustralian Оpen 2024.
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