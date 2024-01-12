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Australian Open
12 января 2024, 09:27 | Обновлено 12 января 2024, 09:35
1940
6

Ястремская, Стародубцева и Снигур узнали соперниц по основе Aus Open

Украинки пробились в основу через квалификацию

12 января 2024, 09:27 | Обновлено 12 января 2024, 09:35
1940
6
Ястремская, Стародубцева и Снигур узнали соперниц по основе Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур стали участницами основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2024.

Как известно, в финале отбора Ястремская в трех сетах обыграла Майю Джонт из Австралии (6:2, 1:6, 6:4), Стародубцева также в трех партиях выиграла у чешки Габриэлы Кнутсон (6:4, 1:6, 7:6 [10:4]), а Снигур сломила сопротивление австралийки Мэддисон Инглис (6:2, 5:7, 6:3).

В первом раунде основу Ястремскую ждет встреча с Маркетой Вондроушовой из Чехии, у которой седьмой номер посева на турнире, Стародубцева сразится с Онс Жабер из Туниса, имеющей шестой номер посева, а Снигур померится силами с американкой Алишой Паркс.

Ранее сообщалось, что у Украины будет рекордное представительство на Аustralian Оpen 2024.

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Australian Open 2024 Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Дарья Снигур Маркета Вондроушова Онс Жабер Алиша Паркс
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Kamon
Снигур может и пройти дальше 
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+2
Умник
Стародубцева должна играть расслаблено, пусть Онс недооценит
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0
Олександр Науменко
Жереб мав бути і милостивіше. Лише Аліша нестабільна,  але і від Дарини не знаєш чого чекати.
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0
introvert
Джек-пот. З шістнадцяти кваліфаєрок так само як нашим "пощастило" лише Маріно і Зайдель.
Порівняйте з фартом Касаткіної, яка на двох відмовах суперниць пройшла в фінал Аделаїди. Залишилося знятися ще Остапенко, і титул в кишені))
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0
Muskrat2
Хоча б чек отримають. 
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-1
Андрей Шевченко
Як завжди вся надія на Еліну, як би тут один місцевий чмошник "експерД" з трусів не вистрибував і не верещав, що "Свитолина не тае играет, Ястремская намнога луДше"
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-4
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