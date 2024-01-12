ВИДЕО. Ла Лига вспомнила суперассист Довбика в игре с Атлетико
Напомнили о самом ярком и самом лучшем
Испанская Ла Лига в официальном твиттер-аккаунте вспомнила матч 19-го тура национального чемпионата между «Жироной» и «Атлетико», который состоялся 3 января и принес каталонцам победу со счетом 4:3.
В Ла Лиги отметили не всю встречу, а голевую передачу украинца Артема Довбика на Дэйли Блинда на 39-й минуте встречи.
Для 33-летнего нидерландца этот гол стал первым в испанском чемпионате в составе «Жироны». Что до Добвика, то на Блинда он отдал свою 6-ю голевую передачу во всех турнирах нынешнего сезона.
Напомним, ранее сообщалось, что Артем Довбик стал игроком месяца в «Жироне» во второй раз подряд.
🤤 La asistencia de Dovbyk.— LALIGA (@LaLiga) January 12, 2024
🤩 El primer gol de @BlindDaley en #LALIGAEASPORTS. #LALIGAHighlights | @GironaFC pic.twitter.com/SBNsSjvocS
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