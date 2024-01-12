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Испания
12 января 2024, 07:31 | Обновлено 12 января 2024, 07:35
349
1

ВИДЕО. Ла Лига вспомнила суперассист Довбика в игре с Атлетико

Напомнили о самом ярком и самом лучшем

12 января 2024, 07:31 | Обновлено 12 января 2024, 07:35
349
1
ВИДЕО. Ла Лига вспомнила суперассист Довбика в игре с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Испанская Ла Лига в официальном твиттер-аккаунте вспомнила матч 19-го тура национального чемпионата между «Жироной» и «Атлетико», который состоялся 3 января и принес каталонцам победу со счетом 4:3.

В Ла Лиги отметили не всю встречу, а голевую передачу украинца Артема Довбика на Дэйли Блинда на 39-й минуте встречи.

Для 33-летнего нидерландца этот гол стал первым в испанском чемпионате в составе «Жироны». Что до Добвика, то на Блинда он отдал свою 6-ю голевую передачу во всех турнирах нынешнего сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что Артем Довбик стал игроком месяца в «Жироне» во второй раз подряд.

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Артем Довбик Жирона Дэйли Блинд Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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Андрей Шевченко
А чому не написали : "Вихованця Дніпра" Довбика ?
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