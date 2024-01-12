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Англия
12 января 2024, 06:02 | Обновлено 12 января 2024, 06:04
270
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа Малиновского усилилась защитником Тоттенхэма

Джед Спенс перешел в «Дженоа»

12 января 2024, 06:02 | Обновлено 12 января 2024, 06:04
270
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа Малиновского усилилась защитником Тоттенхэма
FC Genoa. Джед Спенс

Итальянская «Дженоа» усилила защиту англичанином Джедом Спенсом. Он пришел из «Тоттенхэма» на правах аренды до конца сезона.

Представитель Серии А будет иметь право выкупа после окончания чемпионата. Первую часть сезона 23-летний футболист выступал за «Лидс» в Чемпионшипе.

«Тоттенхэм» купил игрока летом 2022 года из «Мидлсбро». За него заплатили 14,7 млн евро. За «шпор» бек почти не выступал. В январе 2023 его отдали в оренду «Ренну».

За лондонский клуб в АПЛ Спенс cыграл лишь 4 матча. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 8 млн евро.

Напомним, что вчера «грифоны» продали «Тоттенхэму» своего лидера Раду Дрэгушина.

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Источник ФК Дженоа
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