ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа Малиновского усилилась защитником Тоттенхэма
Джед Спенс перешел в «Дженоа»
Итальянская «Дженоа» усилила защиту англичанином Джедом Спенсом. Он пришел из «Тоттенхэма» на правах аренды до конца сезона.
Представитель Серии А будет иметь право выкупа после окончания чемпионата. Первую часть сезона 23-летний футболист выступал за «Лидс» в Чемпионшипе.
«Тоттенхэм» купил игрока летом 2022 года из «Мидлсбро». За него заплатили 14,7 млн евро. За «шпор» бек почти не выступал. В январе 2023 его отдали в оренду «Ренну».
За лондонский клуб в АПЛ Спенс cыграл лишь 4 матча. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 8 млн евро.
Напомним, что вчера «грифоны» продали «Тоттенхэму» своего лидера Раду Дрэгушина.
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