ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал защитника, второй большой трансфер января

Клуб АПЛ «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с центральным защитником «Дженоа» Раду Дрэгушином. Договор рассчитан до 2030 года.

Трансфер 21-летнего игрока оценивается в 31 миллион евро. Лондонский клуб выиграл борьбу за футболиста у «Баварии», которая предложила схожие финансовые условия, но Дрэгушин выбрал чемпионат Англии.

Румынский игрок в нынешнем сезоне чемпионата Италии провел 19 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Дрэгушин стал вторым крупным подписанием в январе – ранее лондонцы оформили переход форварда Тимо Вернера.