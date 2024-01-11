ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал защитника, второй большой трансфер января
Раду Дрэгушин перебрался в лондонскую команду
Клуб АПЛ «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с центральным защитником «Дженоа» Раду Дрэгушином. Договор рассчитан до 2030 года.
Трансфер 21-летнего игрока оценивается в 31 миллион евро. Лондонский клуб выиграл борьбу за футболиста у «Баварии», которая предложила схожие финансовые условия, но Дрэгушин выбрал чемпионат Англии.
Румынский игрок в нынешнем сезоне чемпионата Италии провел 19 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Дрэгушин стал вторым крупным подписанием в январе – ранее лондонцы оформили переход форварда Тимо Вернера.
Radu Dragusin is signed and sealed 🖊️ pic.twitter.com/HZU4BsO1gY— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 11, 2024
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