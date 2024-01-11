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Англия
11 января 2024, 21:23 | Обновлено 11 января 2024, 21:24
1485
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал защитника, второй большой трансфер января

Раду Дрэгушин перебрался в лондонскую команду

11 января 2024, 21:23 | Обновлено 11 января 2024, 21:24
1485
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал защитника, второй большой трансфер января
ФК Тоттенхэм

Клуб АПЛ «Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с центральным защитником «Дженоа» Раду Дрэгушином. Договор рассчитан до 2030 года.

Трансфер 21-летнего игрока оценивается в 31 миллион евро. Лондонский клуб выиграл борьбу за футболиста у «Баварии», которая предложила схожие финансовые условия, но Дрэгушин выбрал чемпионат Англии.

Румынский игрок в нынешнем сезоне чемпионата Италии провел 19 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Дрэгушин стал вторым крупным подписанием в январе – ранее лондонцы оформили переход форварда Тимо Вернера.

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Тоттенхэм Дженоа Раду Дрэгушин трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A
Источник ФК Тоттенхэм
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