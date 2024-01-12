АРРАСАТЕ: «У арбитра были разные критерии судейства на протяжении матча»

Главный тренер «Осасуны» Ягоба Аррасате пожалувался на суддейство после матча 1/2 финала Суперкубка Испании против «Барселоны». Он намекнул, что второй гол команда Хави забила не по правилам.

«Да, чувствуем, что с нами поступили несправедливо, потому что критерии судейства были разными на протяжении матча. Фол очевиден. Мы чувствуем, что с нами поступили несправедливо. Это был решающий момент.

Критерии отличались, поэтому мы жаловались. Одни судьи дают играть больше, другие меньше. Это нормально. Но сегодня все было иначе: сегодня речь шла о том, что одни фолы фиксировались, а другие – нет. Вопрос в критериях», — сказал Аррасате.

Напомним, в прошлом сезоне «Осасуна» стала финалистом Кубка Испании. В решающем матче клуб из Памплоны уступил «Реалу» (1:2).