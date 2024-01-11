Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины 5 марта узнает соперников в квалификации женского Евро-2025
Чемпионат Европы
11 января 2024, 23:46 | Обновлено 11 января 2024, 23:55
100
0

Сборная Украины 5 марта узнает соперников в квалификации женского Евро-2025

Отбор к ЧЕ-2025 среди женских команд продлится с апреля по декабрь 2024 года

11 января 2024, 23:46 | Обновлено 11 января 2024, 23:55
100
0
Сборная Украины 5 марта узнает соперников в квалификации женского Евро-2025
УЕФА

Квалификация чемпионата Европы 2025 по футболу среди женских команд в новом формате продлится с апреля по декабрь 2024 года и будет решать, кто из 15 команд присоединится к хозяйке, Швейцарии.

Жеребьевка для Лиг А, В и С состоится 5 марта. Окончательное положение команд в лигах определится после состоявшихся в феврале стыковых матчей Лиги наций 2023/24.

Распределение путевок на Евро-2025 будет происходить по итогам следующего лигового цикла. В финальный турнир сразу попадут 8 лучших команд в Лиге A (первые и вторые места). Если страна-организатор, Швейцария, не пройдет квалификацию, ей все равно будет гарантирована путевка.

Оставшиеся пропуски будут разыграны в двух раундах плей-офф. В первом раунде команды, которые займут третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, которые займут вторые места в Лиге С. Восемь победителей проходят во второй раунд.

Четыре победителя групп и два лучших коллектива, которые займут вторые места в Лиге B, сыграют против остальных двух команд, которые займут вторые места, и четырех команд, которые займут третье место в Лиге B. Шесть победителей выходят во второй раунд.

Во втором раунде 14 сборных непосредственно разыграют семь путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности должны выступить 16 участников.

В период с 23 по 28 февраля четыре победителя групп Лиги наций А (Испания, Нидерланды, Германия, Франция) определят первого в истории чемпиона женской Лиги наций. Финальная стадия пройдет по системе одноматчевого плей-офф.

Участники финала выйдут на Олимпиаду вместе с Францией (хозяйкой Игр-2024). Если Франция сыграет в финале Лиги наций, ее путевка достанется бронзовому призеру турнира.

Также были определены пары стыковых матчей между командами Лиг А, В и С, претендующими на сохранение прописки в дивизионе и повышение в классе. Все поединки состоятся в период с 21 по 28 февраля.

Сборная Украины в стыковых матчах будет противостоять Болгарии. Сине-желтые во время жеребьевки были сеяными, поэтому первый поединок проведут на выезде.

Игра Болгария – Украина состоится 23 февраля в болгарском городке Кырджали на центральном стадионе «Арда-Арена». О времени начала будет сообщено дополнительно. Ответный матч Украина – Болгария будет сыгран 27 февраля.

Евро-2025 по футболу среди женских команд

  • Жеребьевка квалификации: 5 марта 2024 года
  • Матчи 1-2 туров: 3-9 апреля 2024 года
  • Матчи 3–4 туров: 29 мая – 4 июня 2024 года
  • Матчи 5-6 туров: 10-16 июля 2024 года
  • Жеребьевка плей-офф: 19 июля 2024 года
  • 1 раунд плей-офф (2 матча): 23–29 октября 2024 года
  • 2 раунд плей-офф (2 матча): 27 ноября – 3 декабря 2024 года
  • Жеребьевка финального турнира: 16 декабря 2024 года
  • Финальный турнир: 2-27 июля 2025 года (Швейцария)
По теме:
Женский ЧМ-2025 по футзалу. Сборную Украины 27 февраля ждет жеребьевка
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
чемпионат Европы по футболу среди женщин жеребьевка УЕФА женская сборная Украины по футболу Лига наций по футболу среди женщин
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
Бокс | 11 января 2024, 19:51 0
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона

Баколе согласен, что боксер не был готов к Нганну

На пути к Эль-Класико. Барселона обыграла Осасуну в полуфинале Суперкубка
Футбол | 11 января 2024, 22:58 0
На пути к Эль-Класико. Барселона обыграла Осасуну в полуфинале Суперкубка
На пути к Эль-Класико. Барселона обыграла Осасуну в полуфинале Суперкубка

Каталонцы вышли в финал Суперкубка Испании

Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ
Футбол | 11.01.2024, 18:42
Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ
Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Футбол | 11.01.2024, 16:25
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
Футбол | 11.01.2024, 00:15
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
11.01.2024, 08:20 8
Футбол
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
10.01.2024, 21:22
Футбол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 3
Футбол
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
10.01.2024, 23:43 14
Футбол
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
10.01.2024, 07:40 7
Футбол
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
11.01.2024, 03:25
Футбол
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
11.01.2024, 01:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем