Сборная Украины 5 марта узнает соперников в квалификации женского Евро-2025

Квалификация чемпионата Европы 2025 по футболу среди женских команд в новом формате продлится с апреля по декабрь 2024 года и будет решать, кто из 15 команд присоединится к хозяйке, Швейцарии.

Жеребьевка для Лиг А, В и С состоится 5 марта. Окончательное положение команд в лигах определится после состоявшихся в феврале стыковых матчей Лиги наций 2023/24.

Распределение путевок на Евро-2025 будет происходить по итогам следующего лигового цикла. В финальный турнир сразу попадут 8 лучших команд в Лиге A (первые и вторые места). Если страна-организатор, Швейцария, не пройдет квалификацию, ей все равно будет гарантирована путевка.

Оставшиеся пропуски будут разыграны в двух раундах плей-офф. В первом раунде команды, которые займут третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, которые займут вторые места в Лиге С. Восемь победителей проходят во второй раунд.

Четыре победителя групп и два лучших коллектива, которые займут вторые места в Лиге B, сыграют против остальных двух команд, которые займут вторые места, и четырех команд, которые займут третье место в Лиге B. Шесть победителей выходят во второй раунд.

Во втором раунде 14 сборных непосредственно разыграют семь путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности должны выступить 16 участников.

В период с 23 по 28 февраля четыре победителя групп Лиги наций А (Испания, Нидерланды, Германия, Франция) определят первого в истории чемпиона женской Лиги наций. Финальная стадия пройдет по системе одноматчевого плей-офф.

Участники финала выйдут на Олимпиаду вместе с Францией (хозяйкой Игр-2024). Если Франция сыграет в финале Лиги наций, ее путевка достанется бронзовому призеру турнира.

Также были определены пары стыковых матчей между командами Лиг А, В и С, претендующими на сохранение прописки в дивизионе и повышение в классе. Все поединки состоятся в период с 21 по 28 февраля.

Сборная Украины в стыковых матчах будет противостоять Болгарии. Сине-желтые во время жеребьевки были сеяными, поэтому первый поединок проведут на выезде.

Игра Болгария – Украина состоится 23 февраля в болгарском городке Кырджали на центральном стадионе «Арда-Арена». О времени начала будет сообщено дополнительно. Ответный матч Украина – Болгария будет сыгран 27 февраля.

Евро-2025 по футболу среди женских команд