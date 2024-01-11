Полуфинал Суперкубка. Барселона и Осасуна назвали стартовые составы

11 января на арене KSU в саудовском Эр-Рияде пройдет полуфинальный матч Суперкубка Испании.

«Барселона» и «Осасуна» определят, кто встретится с «Реалом» в финальном поединке.

Полуфинальный поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Барселона и Осасуна назвали стартовые составы на матч