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Суперкубок Испании
11 января 2024, 20:30 | Обновлено 11 января 2024, 20:36
434
0

Полуфинал Суперкубка. Барселона и Осасуна назвали стартовые составы

Матч пройдет 11 января в 21:00 в саудовском Эр-Рияде

11 января 2024, 20:30 | Обновлено 11 января 2024, 20:36
434
0
Полуфинал Суперкубка. Барселона и Осасуна назвали стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января на арене KSU в саудовском Эр-Рияде пройдет полуфинальный матч Суперкубка Испании.

«Барселона» и «Осасуна» определят, кто встретится с «Реалом» в финальном поединке.

Полуфинальный поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Барселона и Осасуна назвали стартовые составы на матч

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Суперкубок Испании по футболу Барселона Осасуна Барселона - Осасуна стартовые составы
Источник Sport.ua
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