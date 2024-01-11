Суперкубок Испании11 января 2024, 20:30 | Обновлено 11 января 2024, 20:36
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Полуфинал Суперкубка. Барселона и Осасуна назвали стартовые составы
Матч пройдет 11 января в 21:00 в саудовском Эр-Рияде
11 января 2024, 20:30 | Обновлено 11 января 2024, 20:36
434
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11 января на арене KSU в саудовском Эр-Рияде пройдет полуфинальный матч Суперкубка Испании.
«Барселона» и «Осасуна» определят, кто встретится с «Реалом» в финальном поединке.
Полуфинальный поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.
Барселона и Осасуна назвали стартовые составы на матч
🚨 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗫𝗜 🚨#BarçaOsasuna #SuperCopaBarça pic.twitter.com/wqdPGCWZBo— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2024
⚔️🔴 𝐎𝐮𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭'𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡.#LetsGoRojillos | #BarçaOsasuna pic.twitter.com/KPSA4lRUDB— C. A. OSASUNA (@osasuna_en) January 11, 2024
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