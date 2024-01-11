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Украина. Премьер лига
11 января 2024, 20:11 | Обновлено 11 января 2024, 20:16
1216
0

Минай вышел из отпуска. В команде осталось 14 игроков

Но есть игроки на просмотре

11 января 2024, 20:11 | Обновлено 11 января 2024, 20:16
1216
0
Минай вышел из отпуска. В команде осталось 14 игроков
ФК Минай

Аутсайдер УПЛ «Минай» объявил о том, что команда вышла из отпуска. Учитывая массовый исход игроков, в команде на этот момент осталось 14 футболистов.

Команда работает в Ужгороде, информации о заграничном сборе нет. К составу присоединились игроки, которые приехали на просмотр.

Вратари: Максим Росул, Александр Кемкин, Илья Ольховой.

Защитники: Артур Ременяк, Богдан Чуев, Тарас Дмитрук, Андрей Булеза, Кирилл Прокопчук.

Полузащитники: Сергей Петько, Назарий Воробчак, Вадим Витенчук, Тимур Кораблин.

Нападающие: Иван Демиденко, Егор Гуничев.

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Минай Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Минай
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