Минай вышел из отпуска. В команде осталось 14 игроков
Но есть игроки на просмотре
Аутсайдер УПЛ «Минай» объявил о том, что команда вышла из отпуска. Учитывая массовый исход игроков, в команде на этот момент осталось 14 футболистов.
Команда работает в Ужгороде, информации о заграничном сборе нет. К составу присоединились игроки, которые приехали на просмотр.
Вратари: Максим Росул, Александр Кемкин, Илья Ольховой.
Защитники: Артур Ременяк, Богдан Чуев, Тарас Дмитрук, Андрей Булеза, Кирилл Прокопчук.
Полузащитники: Сергей Петько, Назарий Воробчак, Вадим Витенчук, Тимур Кораблин.
Нападающие: Иван Демиденко, Егор Гуничев.
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