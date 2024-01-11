Минай вышел из отпуска. В команде осталось 14 игроков

Аутсайдер УПЛ «Минай» объявил о том, что команда вышла из отпуска. Учитывая массовый исход игроков, в команде на этот момент осталось 14 футболистов.

Команда работает в Ужгороде, информации о заграничном сборе нет. К составу присоединились игроки, которые приехали на просмотр.

Вратари: Максим Росул, Александр Кемкин, Илья Ольховой.

Защитники: Артур Ременяк, Богдан Чуев, Тарас Дмитрук, Андрей Булеза, Кирилл Прокопчук.

Полузащитники: Сергей Петько, Назарий Воробчак, Вадим Витенчук, Тимур Кораблин.

Нападающие: Иван Демиденко, Егор Гуничев.