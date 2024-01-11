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Англия
11 января 2024, 19:17 | Обновлено 11 января 2024, 19:27
606
2

Ньюкасл может продать одну из своих звезд. Есть причина и кандидаты

«Сороки» должны выполнить финансовые правила

11 января 2024, 19:17 | Обновлено 11 января 2024, 19:27
606
2
Ньюкасл может продать одну из своих звезд. Есть причина и кандидаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Главный исполнительный директор английского «Ньюкасла» Даррен Илз, заявил, что клубу, вероятно, придется рассмотреть вариант с продажей одного из ключевых игроков команды . Причина – финансовые правила, которые действуют в Английской Премьер-лиге.

По признанию Илза, игроками, которые могут быть проданы, с наибольшей вероятностью являются нападающий Александер Исак, защитник Свен Ботман и полузащитник Бруно Гимараеш. «Ньюкасл» будет вынужден пойти на такой трансфер, чтобы выполнить финансовые требования АПЛ о прибыли и устойчивом развитии лиги.

Стоит заметить, что трансферная стоимость Исака оценивается в 70 млн евро, Ботмана – в 45 млн евро, а Гимараеша – в 85 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» продлил контракт с основным защитником Фабианом Шером.

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Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александер Исак Свен Ботман
Источник The Times
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Комментарии 2
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Александр Толстых
Есть шанс у Арсенала.Продать Нкетию и взять Исака.
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Андрей Шевченко
Ісака не можна продавати
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