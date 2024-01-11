Ньюкасл может продать одну из своих звезд. Есть причина и кандидаты

Главный исполнительный директор английского «Ньюкасла» Даррен Илз, заявил, что клубу, вероятно, придется рассмотреть вариант с продажей одного из ключевых игроков команды . Причина – финансовые правила, которые действуют в Английской Премьер-лиге.

По признанию Илза, игроками, которые могут быть проданы, с наибольшей вероятностью являются нападающий Александер Исак, защитник Свен Ботман и полузащитник Бруно Гимараеш. «Ньюкасл» будет вынужден пойти на такой трансфер, чтобы выполнить финансовые требования АПЛ о прибыли и устойчивом развитии лиги.

Стоит заметить, что трансферная стоимость Исака оценивается в 70 млн евро, Ботмана – в 45 млн евро, а Гимараеша – в 85 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» продлил контракт с основным защитником Фабианом Шером.