ФОТО. Ньюкасл продлил контракт с основным защитником

Английский «Ньюкасл» продлил контракт с 32-летним центральным защитником Фабианом Шером. По условиям нового соглашения, футболист будет выступать за «сорок» до конца сезона-2024/2025.

«Я чувствую себя в этой команде, как дома. Мне очень комфортно жить в Ньюкасле, я люблю этот город. Мне нравится играть за клуб и доставлять радость нашим невероятным болельщикам. Не могу описать словами, как сильно я их люблю и как много значит для меня их поддержка», – цитирует Шера пресс-служба «Ньюкасла».

Отметим, что Шер выступает за «сорок» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне центральный защитник сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.