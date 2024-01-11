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  4. Джейми КАРРАГЕР: «Тен Хаг подписал в Манчестер Юнайтед всех, кого знает»
Англия
11 января 2024, 18:48 |
644
1

Джейми КАРРАГЕР: «Тен Хаг подписал в Манчестер Юнайтед всех, кого знает»

Легендарный защитник – о трансферной политике клубов АПЛ

11 января 2024, 18:48 |
644
1
Джейми КАРРАГЕР: «Тен Хаг подписал в Манчестер Юнайтед всех, кого знает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о том, что в 2017 году Юрген Клопп хотел видеть в «Ливерпуле» не Мохамеда Салаха, а Юлиана Брандта из «Боруссии» Дортмунд:

«Он хотел подписать Юлиана Брандта, а не его. «Ливерпуль» пытался подписать Салаха до того, как он перешел в «Челси», но затем Салах перешел в «Рому», и в кулуарах «Ливерпуля» настаивали на том, что этого игрока необходимо подписать. Вы видите, чего достиг Мохамед Салах, но все легко могло пойти по-другому.

Я действительно уверен, что идея о том, что всех игроков должны подписывать тренеры, неверна. Но тренер не должен давить на игрока.

Я не считаю, что тренеру нужно предоставить возможность делать все, что захочется. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед» – это вызывает беспокойство, складывается ощущение, что Эрик тен Хаг просто подписал всех игроков, которых знает».

Ранее Каррагер назвал испанскую Ла Лигу «лигой шуток».

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Джейми Каррагер Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп Мохамед Салах Эрик тен Хаг
Источник Daily Mail
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