Джейми КАРРАГЕР: «Тен Хаг подписал в Манчестер Юнайтед всех, кого знает»
Легендарный защитник – о трансферной политике клубов АПЛ
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о том, что в 2017 году Юрген Клопп хотел видеть в «Ливерпуле» не Мохамеда Салаха, а Юлиана Брандта из «Боруссии» Дортмунд:
«Он хотел подписать Юлиана Брандта, а не его. «Ливерпуль» пытался подписать Салаха до того, как он перешел в «Челси», но затем Салах перешел в «Рому», и в кулуарах «Ливерпуля» настаивали на том, что этого игрока необходимо подписать. Вы видите, чего достиг Мохамед Салах, но все легко могло пойти по-другому.
Я действительно уверен, что идея о том, что всех игроков должны подписывать тренеры, неверна. Но тренер не должен давить на игрока.
Я не считаю, что тренеру нужно предоставить возможность делать все, что захочется. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед» – это вызывает беспокойство, складывается ощущение, что Эрик тен Хаг просто подписал всех игроков, которых знает».
Ранее Каррагер назвал испанскую Ла Лигу «лигой шуток».
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