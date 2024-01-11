Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это лига шуток». Каррагер раскритиковал Ла Лигу в споре с Невиллом
Испания
11 января 2024, 17:06 | Обновлено 11 января 2024, 17:07
109
0

«Это лига шуток». Каррагер раскритиковал Ла Лигу в споре с Невиллом

Бывший футболист «Ливерпуля» не считает чемпионат Испании сильным

11 января 2024, 17:06 | Обновлено 11 января 2024, 17:07
109
0
«Это лига шуток». Каррагер раскритиковал Ла Лигу в споре с Невиллом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Английские экс-футболисты и ТВ-эксперты Джейми Каррагер и Гари Невилл устроили спор во время выбора команды лучших игроков 2023 года.

Дружеский конфликт произошел, когда им предложили выбрать третьего нападающего (к этому моменту в команде уже были Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе).

Джейми Каррагер предложил Лионеля Месси, аргументируя это тем, что France Football отдал ему «Золотой мяч». Прот Гари не согласился с выбором своего коллеги, ведь чемпионат мира был еще в 2022 году, а после него аргентинская суперзвезда не сделал ничего выдающегося. Зато Невилл считает, что место в команде заслужил Винисиус Жуниор. Затем начался спор.

Каррагер: «Я бы выбрал Месси за то, что он сделал в МЛС. Некоторые его голы и ассисты...»

Невилл: «В 6 матчах?»

Каррагер: «Я знаю, но это было невероятно, это было невероятно. Что сделал Винисиус?»

Невилл: «Я скажу тебе. В 44 матчах у него 18 голов и 17 ассистов. 35 результативных действий!»

Каррагер: «В «Реале»? В лиге шуток? Что выиграл «Реал» Мадрид? Винисиус даже не выиграл Ла Лигу».

По теме:
Алан АУССИ: «Тренер в Испании не мог объяснить, что от меня требуется»
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
Младший сын Зидана будет играть за клуб Ла Лиги
Джейми Каррагер Гари Невилл Лионель Месси Винисиус Жуниор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
Футбол | 10 января 2024, 22:55 3
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол

10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании в Эр-Рияде

ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
Футбол | 10 января 2024, 21:22 0
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка

10 января проходит полуфинальный матч турнира в Эр-Рияде

ВИДЕО. Не только футбол. Шевченко сыграл в падель с легендами Серии А
Футбол | 11.01.2024, 16:48
ВИДЕО. Не только футбол. Шевченко сыграл в падель с легендами Серии А
ВИДЕО. Не только футбол. Шевченко сыграл в падель с легендами Серии А
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Бокс | 10.01.2024, 19:44
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Матча со Снигур не будет. Завацкая не смогла выйти в финал квалификации AO
Теннис | 11.01.2024, 09:43
Матча со Снигур не будет. Завацкая не смогла выйти в финал квалификации AO
Матча со Снигур не будет. Завацкая не смогла выйти в финал квалификации AO
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, изменил прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, изменил прогноз на их бой
09.01.2024, 16:31
Бокс
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
10.01.2024, 09:35 21
Футбол
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
09.01.2024, 21:26 13
Футбол
Обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри
Обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри
09.01.2024, 22:02
Бокс
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
10.01.2024, 09:55 2
Хоккей
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
09.01.2024, 23:58 54
Футбол
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
10.01.2024, 16:47 22
Биатлон
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
10.01.2024, 13:40 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем