«Это лига шуток». Каррагер раскритиковал Ла Лигу в споре с Невиллом

Английские экс-футболисты и ТВ-эксперты Джейми Каррагер и Гари Невилл устроили спор во время выбора команды лучших игроков 2023 года.

Дружеский конфликт произошел, когда им предложили выбрать третьего нападающего (к этому моменту в команде уже были Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе).

Джейми Каррагер предложил Лионеля Месси, аргументируя это тем, что France Football отдал ему «Золотой мяч». Прот Гари не согласился с выбором своего коллеги, ведь чемпионат мира был еще в 2022 году, а после него аргентинская суперзвезда не сделал ничего выдающегося. Зато Невилл считает, что место в команде заслужил Винисиус Жуниор. Затем начался спор.

Каррагер: «Я бы выбрал Месси за то, что он сделал в МЛС. Некоторые его голы и ассисты...»

Невилл: «В 6 матчах?»

Каррагер: «Я знаю, но это было невероятно, это было невероятно. Что сделал Винисиус?»

Невилл: «Я скажу тебе. В 44 матчах у него 18 голов и 17 ассистов. 35 результативных действий!»

Каррагер: «В «Реале»? В лиге шуток? Что выиграл «Реал» Мадрид? Винисиус даже не выиграл Ла Лигу».