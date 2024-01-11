«Это лига шуток». Каррагер раскритиковал Ла Лигу в споре с Невиллом
Бывший футболист «Ливерпуля» не считает чемпионат Испании сильным
Английские экс-футболисты и ТВ-эксперты Джейми Каррагер и Гари Невилл устроили спор во время выбора команды лучших игроков 2023 года.
Дружеский конфликт произошел, когда им предложили выбрать третьего нападающего (к этому моменту в команде уже были Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе).
Джейми Каррагер предложил Лионеля Месси, аргументируя это тем, что France Football отдал ему «Золотой мяч». Прот Гари не согласился с выбором своего коллеги, ведь чемпионат мира был еще в 2022 году, а после него аргентинская суперзвезда не сделал ничего выдающегося. Зато Невилл считает, что место в команде заслужил Винисиус Жуниор. Затем начался спор.
Каррагер: «Я бы выбрал Месси за то, что он сделал в МЛС. Некоторые его голы и ассисты...»
Невилл: «В 6 матчах?»
Каррагер: «Я знаю, но это было невероятно, это было невероятно. Что сделал Винисиус?»
Невилл: «Я скажу тебе. В 44 матчах у него 18 голов и 17 ассистов. 35 результативных действий!»
Каррагер: «В «Реале»? В лиге шуток? Что выиграл «Реал» Мадрид? Винисиус даже не выиграл Ла Лигу».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании в Эр-Рияде
10 января проходит полуфинальный матч турнира в Эр-Рияде