Опытный украинец после чемпионства в Литве сменил команду

Как стало известно Sport.ua, универсальный полузащитник атакующего плана Артем Щедрый подписал контракт с литовским «Хегельманном» из Каунаса.

31-летний Щедрый, в прошлом игрок «Динамо-2», «Волыни», «Зирки», «Александрии», «Олимпика», «Днепра-1», «Ингульца» и «Кривбасса», в 2023 году помог «Паневежису» добиться исторического успеха: клуб впервые стал чемпионом Литвы.

В триумфальном сезоне уроженец Херсонской области провел 27 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Также на счету Щедрого 4 матча и 1 ассист в квалификации Лиги конференций.

Основанный в 2009 году «Хегельманн» готовится к своему четвертому сезону в литовской элите (в этой стране чемпионат проводится по системе «весна-осень»). В 2023 году команда заняла 5-е место.

Минувшим летом «Хегельманн» дебютировал в еврокубках, проиграв по сумме двух встреч в квалификации Лиги конференций «Шкупи» из Северной Македонии (0:5 дома, 0:0 в гостях).

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