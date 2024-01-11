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11 января 2024, 18:02 | Обновлено 11 января 2024, 18:21
650
0

Опытный украинец после чемпионства в Литве сменил команду

Бывший игрок четырех клубов УПЛ продолжит карьеру за границей

11 января 2024, 18:02 | Обновлено 11 января 2024, 18:21
650
0
Опытный украинец после чемпионства в Литве сменил команду
СК Днепр-1. Артем Щедрый

Как стало известно Sport.ua, универсальный полузащитник атакующего плана Артем Щедрый подписал контракт с литовским «Хегельманном» из Каунаса.

31-летний Щедрый, в прошлом игрок «Динамо-2», «Волыни», «Зирки», «Александрии», «Олимпика», «Днепра-1», «Ингульца» и «Кривбасса», в 2023 году помог «Паневежису» добиться исторического успеха: клуб впервые стал чемпионом Литвы.

В триумфальном сезоне уроженец Херсонской области провел 27 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Также на счету Щедрого 4 матча и 1 ассист в квалификации Лиги конференций.

Основанный в 2009 году «Хегельманн» готовится к своему четвертому сезону в литовской элите (в этой стране чемпионат проводится по системе «весна-осень»). В 2023 году команда заняла 5-е место.

Минувшим летом «Хегельманн» дебютировал в еврокубках, проиграв по сумме двух встреч в квалификации Лиги конференций «Шкупи» из Северной Македонии (0:5 дома, 0:0 в гостях).

Ранее стало известно, что экс-форвард «Колоса» Ника Сичинава ведет переговоры с клубом Первой лиги.

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Источник Sport.ua
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