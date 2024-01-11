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  4. Лишь 3 неприкосновенных. Барселона готова продать почти любого игрока
Испания
11 января 2024, 18:04 |
920
0

Лишь 3 неприкосновенных. Барселона готова продать почти любого игрока

Финансовые трудности каталонцев никуда не делись

11 января 2024, 18:04 |
920
0
Лишь 3 неприкосновенных. Барселона готова продать почти любого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

Финансовые трудности «Барселоны» существенно влияют на трансферную политику клуба. По информации испанских СМИ, сейчас каталонцы готовы продать практически любого своего игрока.

Исключение составляет лишь троица неприкосновенных: это полузащитники Гави и Педри, а также защитник Рональд Араухо. Что касается всех остальных, то они не выставлены на трансфер, однако при поступлении выгодных предложений «Барселона» будет готов их рассмотреть.

Сегодня, 11 января «Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании сыграет с «Осасуной». Начало матча – в 21:00 по Киеву.

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Источник Sport.es
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