Лишь 3 неприкосновенных. Барселона готова продать почти любого игрока

Финансовые трудности «Барселоны» существенно влияют на трансферную политику клуба. По информации испанских СМИ, сейчас каталонцы готовы продать практически любого своего игрока.

Исключение составляет лишь троица неприкосновенных: это полузащитники Гави и Педри, а также защитник Рональд Араухо. Что касается всех остальных, то они не выставлены на трансфер, однако при поступлении выгодных предложений «Барселона» будет готов их рассмотреть.

Сегодня, 11 января «Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании сыграет с «Осасуной». Начало матча – в 21:00 по Киеву.