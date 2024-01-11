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Украина. Премьер лига
11 января 2024, 17:15 |
189
0

Тренер Колоса: «Летние новички добавили нам солидности»

Ярослав Вишняк – о лидерах команды

11 января 2024, 17:15 |
189
0
Тренер Колоса: «Летние новички добавили нам солидности»
ФК Черноморец. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк ответил на вопрос о том, кого считает лидерами своей команды:

«Не первый год это Вадим Милько и Андрей Богданов. Эти ребята давно в нашей команде и много сделали для «Колоса».

Хотел бы я отметить и тех ребят, кто летом к нам пришли – Бурда, Лучкевич, Бондаренко и Цуриков с Демченко. Они добавили нам солидности, конкуренция за место в составе значительно усилилась. Не будем забывать, что из-за травм и повреждений не все игроки смогли проявить себя на максимуме».

Ранее сообщалось о том, что «Колос» близок к подписанию Даниила Алефиренко.

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Источник Sportarena
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