Источник: ключевой игрок Зари близок к переходу в Колос

Украинский полузащитник Даниил Алефиренко близок к уходу из луганской «Зари».

Новой командой 23-летнего хавбека станет «Колос» из Ковалевки. Как информирует ТаТоТаке, клуб и игрок достигли предварительной договоренности об условиях контракта.

Еще три клуба Украинской Премьер-лиги – «Рух», «Кривбасс» и «Александрия» – делали конкретные предложения по трансферу футболиста.

Ранее «Заря» предлагала Алефиренко новый контракт, но условия не устроили футболиста. Его контракт с луганским клубом истекает в конце сезона.

В текущем сезоне Даниил сыграл 18 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.