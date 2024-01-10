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Украина. Премьер лига
10 января 2024, 22:05 | Обновлено 10 января 2024, 22:10
920
0

Источник: ключевой игрок Зари близок к переходу в Колос

Даниил Алефиренко в ближайшее время может сменить команду

10 января 2024, 22:05 | Обновлено 10 января 2024, 22:10
920
0
Источник: ключевой игрок Зари близок к переходу в Колос
Instagram. Даниил Алефиренко

Украинский полузащитник Даниил Алефиренко близок к уходу из луганской «Зари».

Новой командой 23-летнего хавбека станет «Колос» из Ковалевки. Как информирует ТаТоТаке, клуб и игрок достигли предварительной договоренности об условиях контракта.

Еще три клуба Украинской Премьер-лиги – «Рух», «Кривбасс» и «Александрия» – делали конкретные предложения по трансферу футболиста.

Ранее «Заря» предлагала Алефиренко новый контракт, но условия не устроили футболиста. Его контракт с луганским клубом истекает в конце сезона.

В текущем сезоне Даниил сыграл 18 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.

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Даниил Алефиренко трансферы Заря Луганск ТаТоТаке трансферы УПЛ Колос Ковалевка Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Александрия
Источник ТаТоТаке
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