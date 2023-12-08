Лидер Зари может покинуть клуб уже зимой. Есть 2 предложения из-за границы

23-летний украинский форвард луганской «Зари» Даниил Алефиренко не собирается подписывать новый контракт с луганской «Зарей».

Об этом сообщает FootBoom. По информации источника, игрок может покинуть клуб уже зимой.

Дело в том, что текущее соглашение Алефиренко с «мужиками» рассчитано до лета. Поскольку Даниил не хочет продлевать контракт, руководство «Зари» рассматривает вариант с продажей футболиста в зимнее трансферное окно, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Есть несколько клубов, которые готовы подписать Даниила летом, а зимой заключить предварительное соглашение. Один из них – представитель УПЛ, а два других – из-за границы, следившие за нападающим еще во время его выступлений за «Черноморец».

В текущем сезоне Алефиренко провел 16 матчей в футболке «Зари» и забил 3 гола.

Интересно, что Алефиренко забил 60-й еврокубковый мяч луганской команды в поединке против «Маккаби» Тель-Авив.