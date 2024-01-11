Гендир Кривбасса: «Следили за Твердохлебом год-полтора»

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал подписание полузащитника «Миная» Егора Твердохлеба:

– Уже длительное время – год или даже полтора – мы следили за Твердохлебом. Он находился в наших шорт-листах. В том числе, смотрели на него в действии в матчах, в частности в прошлом году в Турции в товарищеских спаррингах. У нас есть своя стратегия, принципы, которых мы придерживаемся и движемся вперед.

– Какими качествами вас поразил Егор Твердохлеб?

– В первую очередь, он должен поразить тренерский штаб. Лично мне нравится его игра. Твердохлеб имеет те качества, которые хочет видеть у своих подопечных Юрий Вернидуб. Наша команда должна прогрессировать, поэтому некоторые футболисты приходят, кто-то уходит – это нормальный процесс. Мы всегда в поиске усиления для «Кривбасса» и не останавливаемся ни на минуту.