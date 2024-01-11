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Украина. Премьер лига
11 января 2024, 16:40 | Обновлено 11 января 2024, 17:21
206
0

Гендир Кривбасса: «Следили за Твердохлебом год-полтора»

Владимир Баенко – о новичке команды

11 января 2024, 16:40 | Обновлено 11 января 2024, 17:21
206
0
Гендир Кривбасса: «Следили за Твердохлебом год-полтора»
ФК Кривбасс. Баенко и Твердохлеб

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал подписание полузащитника «Миная» Егора Твердохлеба:

– Уже длительное время – год или даже полтора – мы следили за Твердохлебом. Он находился в наших шорт-листах. В том числе, смотрели на него в действии в матчах, в частности в прошлом году в Турции в товарищеских спаррингах. У нас есть своя стратегия, принципы, которых мы придерживаемся и движемся вперед.

– Какими качествами вас поразил Егор Твердохлеб?
– В первую очередь, он должен поразить тренерский штаб. Лично мне нравится его игра. Твердохлеб имеет те качества, которые хочет видеть у своих подопечных Юрий Вернидуб. Наша команда должна прогрессировать, поэтому некоторые футболисты приходят, кто-то уходит – это нормальный процесс. Мы всегда в поиске усиления для «Кривбасса» и не останавливаемся ни на минуту.

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Кривбасс Кривой Рог Владимир Баенко Егор Твердохлеб Минай трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Кривбасс
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