Гендир Кривбасса: «Следили за Твердохлебом год-полтора»
Владимир Баенко – о новичке команды
Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал подписание полузащитника «Миная» Егора Твердохлеба:
– Уже длительное время – год или даже полтора – мы следили за Твердохлебом. Он находился в наших шорт-листах. В том числе, смотрели на него в действии в матчах, в частности в прошлом году в Турции в товарищеских спаррингах. У нас есть своя стратегия, принципы, которых мы придерживаемся и движемся вперед.
– Какими качествами вас поразил Егор Твердохлеб?
– В первую очередь, он должен поразить тренерский штаб. Лично мне нравится его игра. Твердохлеб имеет те качества, которые хочет видеть у своих подопечных Юрий Вернидуб. Наша команда должна прогрессировать, поэтому некоторые футболисты приходят, кто-то уходит – это нормальный процесс. Мы всегда в поиске усиления для «Кривбасса» и не останавливаемся ни на минуту.
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