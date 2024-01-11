Бывший нападающий киевского «Динамо» и «Милана» Андрей Шевченко принял участие в турнире All-Star по игре в падель, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме Андрея Шевченко в турнире приняли участие такие бывшие звезды итальянской Серии А, как Франческо Тотти, Кларенс Зеедорф, Кристиан Виери, Фабио Каннаваро, Алессандро Костакурта, Дида, Луиджи Ди Бьяджо, Себастьян Фрей.

13 января организаторы турнира проведут футбольный матч всех звезд.

Ранее, в конце декабря 2023 года появилась информация, что Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на должность главы Украинской ассоциации футбола.

ВИДЕО. Не только футбол. Шевченко сыграл в падель с легендами Серии А