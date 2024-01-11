Мудрик только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг из пиковых стоимостей футболистов, игравших за сборные постсоветский стран.

Тройку топа открыл легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко, наибольшая стоимость которого составляла 51 миллион евро (2006 год). Эта цифра является еще более впечатляющей, если учесть, что во времена игры Андрея Николаевича трансферный рынок был не таким раздутым, следовательно и ценники на футболистов были меньше, чем сейчас.

Второе место списка занял украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, которого в начале 2023 года оценивали в 60 миллионов евро. Правда, сейчас стоимость самого дорогого игрока в истории украинского футбола упала до 40 миллионов.

Самым дорогим игроком из стран постсоветского пространства стал грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. Его пик также пришелся на 2023 год, когда он был оценен в 85 миллионов евро, а также получил номинацию на «Золотой мяч».

Стоит отметить, что из 18 игроков в списке 11 являются представителями сборной Украины.

Топ-18 самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства (на пике):