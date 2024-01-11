Мудрик только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг из пиковых стоимостей футболистов
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг из пиковых стоимостей футболистов, игравших за сборные постсоветский стран.
Тройку топа открыл легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко, наибольшая стоимость которого составляла 51 миллион евро (2006 год). Эта цифра является еще более впечатляющей, если учесть, что во времена игры Андрея Николаевича трансферный рынок был не таким раздутым, следовательно и ценники на футболистов были меньше, чем сейчас.
Второе место списка занял украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, которого в начале 2023 года оценивали в 60 миллионов евро. Правда, сейчас стоимость самого дорогого игрока в истории украинского футбола упала до 40 миллионов.
Самым дорогим игроком из стран постсоветского пространства стал грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. Его пик также пришелся на 2023 год, когда он был оценен в 85 миллионов евро, а также получил номинацию на «Золотой мяч».
Стоит отметить, что из 18 игроков в списке 11 являются представителями сборной Украины.
Топ-18 самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства (на пике):
- 1. Хвича Кварацхелия (Грузия, 85 миллионов евро, 2023 год)
- 2. Михаил Мудрик (Украина, 60 млн, 2023 год)
- 3. Андрей Шевченко (Украина, 51 млн, 2006 год)
- 4. Александр Зинченко (Украина, 42 млн, 2023 год)
- 5. Генрих Мхитарян (Армения, 37 млн, 2016 год)
- 6-9. Александр Головин (россия, 30 млн, 2018 год)
- 6-9. Марио Фернандес (россия/Бразилия, 30 млн, 2019 год)
- 6-9. Руслан Малиновский (Украина, 30 млн, 2021 год)
- 6-9. Гиорги Мамардашвили (Грузия, 30 млн, 2023 год)
- 10-11. Артем Довбик (Украина, 28 млн, 2023 год)
- 10-11. Виталий Миколенко (Украина, 28 млн, 2023 год)
- 12. Андрей Аршавин (россия, 26 млн, 2009 год)
- 13-18. Алан Дзагоев (россия, 25 млн, 2012 год)
- 13-18. Евгений Коноплянка (Украина, 25 млн, 2015 год)
- 13-18. Андрей Ярмоленко (Украина, 25 млн, 2015 год)
- 13-18. Виктор Цыганков (Украина, 25 млн, 2021 год)
- 13-18. Илья Забарный (Украина, 25 млн, 2023 год)
- 13-18. Анатолий Трубин (Украина, 25 млн, 2023 год)
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