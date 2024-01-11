Аргентинские клубы и сборные могут отстранить от международных соревнований

Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) протестует против одного из недавних решение нового президента страны Хавьера Милея. Он подписал Декрет о необходимости и срочности, согласно которому все футбольные клубы должны быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью.

CAD требует отмены Декрета, считая его неконституционным. В CAD опасаются, что КОНМЕБОЛ (Футбольная конфедерация Южной Америки) расценит указ Милея как вмешательство государства в деятельность спортивных организаций. Это даст КОНМЕБОЛ основания отстранить аргентинские клубы и сборные всех уровней от участия в международных соревнованиях.

Ранее отстранение грозило Бразилии, однако CBF удалось избежать санкций.