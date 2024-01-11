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Аргентина
11 января 2024, 14:21 |
1070
0

Аргентинские клубы и сборные могут отстранить от международных соревнований

Все из-за решения нового президента страны Хавьера Милея

11 января 2024, 14:21 |
1070
0
Аргентинские клубы и сборные могут отстранить от международных соревнований
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) протестует против одного из недавних решение нового президента страны Хавьера Милея. Он подписал Декрет о необходимости и срочности, согласно которому все футбольные клубы должны быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью.

CAD требует отмены Декрета, считая его неконституционным. В CAD опасаются, что КОНМЕБОЛ (Футбольная конфедерация Южной Америки) расценит указ Милея как вмешательство государства в деятельность спортивных организаций. Это даст КОНМЕБОЛ основания отстранить аргентинские клубы и сборные всех уровней от участия в международных соревнованиях.

Ранее отстранение грозило Бразилии, однако CBF удалось избежать санкций.

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Источник La Nacion de Argentina
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